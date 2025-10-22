Vì sao giáo viên trường tư chuyển sang trường công? 22/10/2025 05:25

(PLO)- Việc giáo viên trường tư chuyển sang trường công đã xuất hiện từ trước, có xu hướng tăng trong thời gian qua, đặc biệt là trong đợt tuyển viên chức vừa rồi.

Sau đợt 1 tuyển viên chức ngành giáo dục, Sở GD&ĐT TP.HCM tuyển 3.908 giáo viên, chiếm 70% nhu cầu. Ứng viên trúng tuyển gồm giáo viên trường tư; sinh viên vừa ra trường; giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

Giáo viên trường tư tìm cơ hội ở trường công

Các ứng viên tham gia đợt tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2025-2026. Ảnh: NQ

Cô TĐ, giáo viên dạy Địa lý vui mừng thông báo đã trúng tuyển đợt tuyển viên chức ngành giáo dục vừa rồi.

Cô vừa ra trường năm ngoái, có một năm làm việc ở trường tư.

Sau một thời gian gắn bó, cô thấy môi trường công lập ổn định hơn.

“Tại TP.HCM, giáo viên trường công ngoài lương còn được hưởng các khoản khác. Quan trọng chế độ rất rõ ràng và đảm bảo” - cô giáo này chia sẻ.

Một giáo viên làm việc nhiều năm tại các trường tư nêu đang có xu hướng giáo viên trường tư chuyển sang công.

"Sau đợt tuyển viên chức vừa rồi, có trường tư lâu năm chới với vì số lượng giáo viên cơ hữu đậu viên chức nhiều. Trường thiếu 8-10 giáo viên, gây khó khăn công tác giảng dạy. Tình trạng này diễn ra ở một số đơn vị khác" - cô giáo này nói.

“Giáo viên môn Sử, Toán, tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên của trường vừa trúng tuyển vào công lập” - ông Hoàng Minh Huy, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng, phường Tân Hoà bày tỏ.

Theo ông Huy, một số người được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm chuyển sang trường công, gây thiếu hụt nhân sự.

Bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp cho biết, giáo viên trường tư chuyển sang trường công xuất hiện từ 2 năm trở lại đây. Năm nay, trường có 4 giáo viên trúng tuyển viên chức. Tuy nhiên, do trường có đội ngũ nhân lực lớn nên không bị ảnh hưởng.

“Giáo viên chuyển đi đa số còn trẻ, làm việc chưa đến một năm, muốn tìm cơ hội mới” - bà Sa nói.

Nhân viên Trường THCS - THPT Hồng Hà tư vấn cho phụ huynh khi đến tìm hiểu trường. Ảnh: NTCC

Ban giám hiệu hệ thống Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, cho biết những năm trước, giáo viên chuyển sang trường công từ 1 đến 2 người, có năm không có. Tuy nhiên, năm 2025, số lượng chuyển đi tăng.

“Hệ thống có hơn 400 giáo viên nên không ảnh hưởng đến hoạt động. Trường luôn chú trọng chính sách thu hút, duy trì và phát triển nhân lực" - vị này nói thêm.

Ông Phạm Phúc Thịnh, người có nhiều năm làm vị trí quản lý ở trường tư cho hay xu hướng giáo viên trường tư sang trường công xuất hiện từ đợt dịch COVID-19.

Năm học này, theo dõi thống kê đăng tuyển giáo viên cho thấy có những đơn vị, giáo viên dịch chuyển gần 40%.

Năm trước, phòng GD&ĐT tổ chức tuyển dụng lẻ tẻ. Năm nay, Sở GD&ĐT đứng ra tổ chức kỳ thi chung, điều kiện mở, số lượng tuyển nhiều nên nhiều giáo viên ứng tuyển.

Thách thức khi giáo viên trường tư dịch chuyển

Ông Hoàng Gia Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Đức, phường Tây Thạnh chia sẻ, trường không có giáo viên thi tuyển vào trường công dịp này nhưng đây là tình trạng phổ biến.

Đợt tuyển viên chức vừa rồi, nhiều ứng viên trúng tuyển là giáo viên đến từ các trường tư. Ảnh: NQ

“Chính sách đãi ngộ, mức lương tại trường công hấp dẫn giáo viên trẻ hoặc mới vào nghề, khiến họ có xu hướng dịch chuyển. Trong khi đó, giáo viên cơ hữu lâu năm vẫn nhận chế độ phúc lợi tốt, ít xê dịch” - ông Thành nói.

Ông Phạm Phúc Thịnh cho hay, giai đoạn từ 2008 đến 2012, lương giáo viên trường tư cao gấp ba lần trường công, cùng nhiều phúc lợi.

Thời điểm hiện tại, tại TP.HCM, thu nhập giữa hai khối trường không còn chênh lệch, trong khi điều kiện làm việc của giáo viên trường công được cải thiện.

Ông Thịnh ví dụ, giáo viên trường công không chỉ có thu nhập ổn định còn có thời lượng làm việc hợp lý, từ 17 tiết đến 23 tiết tuỳ bậc học. Ngược lại, giáo viên trường tư dạy từ 24 đến 30 tiết/tuần, phải có mặt ở trường từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, kể cả thời gian hè nếu không dạy cũng chỉ được nhận 50% lương. Tính tổng thu nhập bình quân, trường tư không còn lợi thế cạnh tranh so với trường công, trong khi áp lực lại cao hơn.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giúp giáo viên có không gian sáng tạo, xóa nhòa khác biệt giữa trường công và tư về phương pháp giảng dạy. Sự phát triển của internet giúp giáo viên tự học, cập nhật kiến thức, không phụ thuộc vào các khóa tập huấn như trước.

Điều này đặt ra áp lực lớn cho khối trường tư trong việc giữ chân, tuyển dụng giáo viên.

"Các trường tư phải đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, nâng cao chế độ đãi ngộ, thay đổi tư duy quản lý. Giáo viên cần được xem là người lao động sáng tạo, đánh giá theo hiệu quả công việc thay vì thời gian ngồi tại trường. Thu nhập của giáo viên trường tư cần đạt ít nhất gấp 1,5 đến 2 lần trường công mới giữ chân được người giỏi" - ông Thịnh nói.

Nếu không thay đổi, các trường tư nhỏ, cơ sở vật chất yếu kém, không có chiến lược rõ ràng sẽ khó cạnh tranh.

Ông Hoàng Minh Huy nhìn nhận trường tư đang đối mặt với áp lực về việc mất nhân sự.“Chúng tôi buộc phải tăng lương để giữ chân. Tuy nhiên, điều này không dễ vì muốn tăng thu nhập cho giáo viên, phải cắt giảm chi phí ở các bộ phận, ảnh hưởng đến các hoạt động của trường” - ông Huy nói.