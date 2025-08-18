Video: Người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi rời hiện trường 18/08/2025 16:20

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã điều tra, xác định được phụ nữ đi xe đạp điện, tông người bán vé số bị thương.

Ngày 18-8, thông tin từ Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp xác minh, truy tìm được người phụ nữ đi xe đạp điện rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, bỏ mặc người bán vé số bị đa chấn thương.

Công an lấy lời khai của bà L. Ảnh: S.Đ

Thông tin ban đầu, ngày 17-8, bà Q (45 tuổi, ngụ xã Krông Pắc), đi bộ, bán vé số tại đoạn đường thuộc thôn 4 của xã này.

Khi bà Q đang đi bộ trên đường thì bị một phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều tông trúng. Vụ việc khiến bà Q bị đa chấn thương. Sau tai nạn, phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc nạn nhân, điều khiển phương tiện rời đi. Bà Q sau đó được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Pắc đã phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định phụ nữ gây tai nạn là bà L (70 tuổi) trú cùng xã Krông Pắc.

Video ghi lại vụ việc.

Tại cơ quan Công an, bà L khai nhận bà làm nghề thu mua ve chai. Theo bà L, do trời tối và có xe ô tô đi ngược chiều nên bà bị chói mắt, tông trúng người đi cùng chiều.

Vẫn theo lời khai, vì quá sợ hãi và nghĩ trời tối, camera xung quanh không phát hiện được nên bà L đã rời khỏi hiện trường.