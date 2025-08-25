Vụ 146 người dương tính ma túy ở Quảng Trị: Khởi tố 12 vụ án, 39 bị can 25/08/2025 19:43

(PLO)- Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 vụ án với 39 bị can về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan đến vụ đột kích hai tụ điểm giải trí lớn trên địa bàn phát hiện 146 người dương tính ma túy.

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 12 vụ án với 39 bị can về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau vụ đột kích hai tụ điểm ăn chơi lớn trên địa bàn khiến 146 người dương tính với ketamine.

Đột kích Nhà hàng Nonstop và Vũ trường Victory ở Quảng Trị, phát hiện 145 người dương tính ma túy. Ảnh: CAQT

Trước đó, vào khuya 16-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an các phường Nam Đông Hà, Đông Hà kiểm tra Nhà hàng Nonstop (phường Nam Đông Hà) và Vũ trường Victory (phường Đông Hà).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có tổng cộng 262 người đang vui chơi giải trí tại 46 bàn ở cả hai địa điểm.

Qua test nhanh, công an phát hiện có đến 146 người dương tính ma túy loại ketamine. Trong số này có 128 người thường trú tại Quảng Trị, 28 người ngoại tỉnh; gồm 17 nhân viên phục vụ và 129 khách.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định có 12/46 bàn có dấu hiệu của tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", cụ thể tại Nhà hàng Nonstop là 7/24 bàn và tại Vũ trường Victory là 5/22 bàn.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bóng cười, bình khí N2O, nhiều gói chứa chất bột rắn màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và các tài liệu liên quan khác.

Kết quả giám định sau đó xác định toàn bộ số tinh thể màu trắng thu giữ tại 12 bàn này đều là ma túy loại ketamine.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý trách nhiệm của hai cơ sở kinh doanh dịch vụ nói trên theo đúng quy định của pháp luật.