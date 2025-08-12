Vụ phó bí thư xã say rượu gây tai nạn chết người: Chủ tịch tỉnh Lào Cai có chỉ đạo khẩn 12/08/2025 13:59

Ngày 12-8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo công điện, thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa, và không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.

Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa gương mẫu, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ tai nạn tối 11-8 tại xã Phong Dụ Thượng làm một người chết và mười người bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức ký cam kết, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm và coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi người gặp nạn trong vụ việc. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Sở Y tế, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia, nêu gương người tốt, phê phán vi phạm.

Đồng thời triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với cán bộ, công chức, viên chức, gắn với phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia và xây dựng văn hóa giao thông vào các phong trào, cuộc vận động lớn. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phản ánh, kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.