Vụ phó bí thư xã say rượu gây tai nạn chết người: Chủ tịch tỉnh Lào Cai có chỉ đạo khẩn

Ngày 12-8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Theo công điện, thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa, và không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.
Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa gương mẫu, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ tai nạn tối 11-8 tại xã Phong Dụ Thượng làm một người chết và mười người bị thương.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức ký cam kết, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm và coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm.
Công an tỉnh được giao chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.
Sở Y tế, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia, nêu gương người tốt, phê phán vi phạm.
Đồng thời triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với cán bộ, công chức, viên chức, gắn với phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia và xây dựng văn hóa giao thông vào các phong trào, cuộc vận động lớn. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phản ánh, kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.
Ngày 11-8, tại xã Phong Dụ Thượng đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết thúc Đại hội, trong buổi tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội.
Ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C-1927 di chuyển từ Nhà Hàng Nam Phong đến nhà Văn Hoá thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ. Trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn tại sân nhà Văn Hoá thôn Làng Chạng khiến cháu PDK (8 tuổi) tử vong và 10 người khác bị thương.
Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.