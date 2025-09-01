Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt tại nút giao cao tốc Bắc-Nam 01/09/2025 12:02

Sáng 1-9, tại nút giao cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng (xã Kỳ Trung, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc cao tốc Bắc-Nam, xảy ra vụ cháy xe đầu kéo gây ách tắc giao thông.

Hiện trường vụ cháy.

Vào thời điểm nêu trên, xe đầu kéo theo rơ móc mang BKS 29R - 037.67 chở hàng phế liệu bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa ban đầu bốc lên từ đầu kéo rồi lan rộng ra. Tài xế kịp dừng xe và nhảy xuống thoát thân.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cứu hỏa đến hiện trường. Đám cháy đã được dập tắt nhưng đầu kéo, bánh xe bị cháy rụi.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy xe.