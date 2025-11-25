Xe taxi công nghệ bị lật trên cầu vượt Quang Trung 25/11/2025 18:29

(PLO)- Một xe taxi công nghệ khi đổ dốc cầu vượt Quang Trung (TP.HCM) bất ngờ va vào dải phân cách rồi lật ngửa, khiến tài xế bị thương và giao thông khu vực ùn ứ.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 25-11, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ lật xe taxi công nghệ trên cầu vượt Quang Trung (quận 12 cũ).

Lật xe taxi công nghệ trên cầu vượt Quang Trung, giao thông ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc taxi công nghệ do một tài xế trung niên điều khiển lưu thông trên đường Quang Trung hướng về đường Tô Ký. Khi đổ dốc cầu vượt Quang Trung, xe bất ngờ va vào dải phân cách bê tông rồi lật ngửa.

Tại hiện trường, chiếc taxi hư hỏng nặng, kính vỡ, túi khí bung, trục bánh trước gãy. Tài xế bị chấn thương sau cú va chạm. Xe nằm chắn gần hết lối xuống dốc cầu, khiến giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Taxi công nghệ lật chắn ngang trên cầu vượt Quang Trung, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ảnh: NT

Lực lượng CSGT sau đó có mặt điều tiết, phân luồng từ xa nhằm hạn chế các phương tiện đổ dồn vào khu vực xảy ra sự cố.

Thời điểm gặp nạn, trên xe không có hành khách. Xe cứu hộ đã được huy động để cẩu phương tiện ra khỏi hiện trường, giao thông trên cầu vượt Quang Trung dần trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ lật xe đang được Đội CSGT An Sương tiếp tục làm rõ.