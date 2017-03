Điều tra vụ truy sát người trong công viên

Theo thông tin ban đầu, tối 10-3, anh Hoàng Nguyễn Trịnh và bạn là Nguyễn Quốc Bình đang ngồi tại Công viên Lê Thành Duy (TP Bà Rịa) thì bị hai thanh niên (không rõ lai lịch) đi xe máy đến dùng dao đâm vào bụng anh Trịnh nhưng may mắn chỉ bị sượt nhẹ. Hôm sau anh Trịnh nhận được điện thoại của một người tự xưng là ĐHH hăm dọa sẽ đâm anh Trịnh tiếp. Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Trịnh, Bình cùng hai người bạn lên gặp H. để hòa giải nhưng không thành. Anh Trịnh và Bình bỏ về đến trạm thu phí Long Sơn (thuộc xã Tân Hải, huyện Tân Thành) thì bị một nhóm người đi trên khoảng tám xe máy chặn lại dùng gậy đánh. Anh Trịnh bỏ chạy được, còn anh Bình bị gãy xương tay trái, lệch vách mũi, gãy ba răng hàm trên. Công an xã Tân Hải đã lập hồ sơ vụ việc bàn giao cho Công an huyện Tân Thành xử lý.

TK