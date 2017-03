Ấn Độ 'chạy đua' đóng thêm tàu phòng Trung Quốc

Đây được xem là dự án ông Thủ tướng Narendra Modi đặc biệt coi trọng trong lộ trình nhân gấp ba qui mô hạm đội tàu ngầm hạt nhân, phát triển tiềm lực quốc phòng Ấn Độ.



Trong bài phát biểu mới đây, đương kim thủ tướng cho biết ông muốn tỉ lệ vũ khí mua lại từ nội địa được cải thiện đến 70%. Theo ghi nhận của tờ Times of India, quyết định này diễn ra giữa lúc Ấn Độ đang trải qua giai đoạn “cực kỳ cần thiết” đẩy mạnh “năng lực phòng vệ toàn diện” trên biển Ấn Độ Dương, nhất là khu vực trải dài từ Vịnh Ba Tư đến eo biển Malacca.

Được biết, động thái mới nhất của New Dehli được nhìn nhận như một cách đối phó với những diễn biến an ninh gần đây của Trung Quốc. Theo trang National Interest (Mỹ), Ấn Độ đã “thức tỉnh” ý thức cải thiện quốc phòng ngay khi tàu ngầm Trung Quốc cập cảng tại Sri Lanka hồi năm ngoái. Các chính trị gia tại New Delhi đang hết mục đề phòng chiến lược “Chuỗi ngọc trai” cùng với sự hiện diện hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.



Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Ấn Độ (Ảnh: National Interest)

Mặt khác, việc Ấn Độ thu mua 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) là không nằm ngoài xu thế chung của khu vực khi ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu để mắt phát triển hạm đội ngầm đối phó với mối đe dọa an ninh ngày một lớn từ Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia quân sự thấy rằng “gót chân Achilles” mà Trung Quốc đang đối mặt là ở chỗ nước này thiếu khả năng tác chiến chống tàu ngầm. Trong khi đó, Ấn Độ lại vừa mới chạy thử tàu ngầm hạt nhân của Nga cũng như tự sản xuất một chiếc tương tự trong nội địa, được cho là tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo hơn là dòng SSN.

Không những vậy, nước này còn đang có 14 chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng diesel. Trong đó, xương sống của hạm đội này là tàu ngầm lớp Kilo loại 877EM (hay còn gọi là lớp Sindhugosh) đủ sức chứa cả một hệ thống tổ hợp tên lửa hành trình Klub/3M-54E.



Các tàu ngầm Kilo Ấn Độ mua lại từ Nga đều có khả năng phóng tên lửa đạn đạo Klub

Chưa dừng lại ở đó, New Dehli cũng phát triển thêm 4 loại tàu lớp Shishumar mẫu 209/1500 của Đức. Ước tính mỗi chiếc sẽ nặng đến 6.000 tấn và được xây tại căn cứ đóng tàu Navel bang Andhra Pradesh, miền duyên hải phía đông Ấn Độ.

7 tàu khu trục tàng hình nằm trong “dự án - 17A” cũng đang được chế tạo tại hai địa điểm khác nhau. Theo nguồn tin của trang National Interest, 4 chiếc đang được đóng ở quân cảng Mazagon, thuộc thành phố Mumbai, bang Maharashtra. 3 chiếc còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện ở Kolkata (bang Bengal). 2 quân cảng này mới đây cũng vừa hoàn thành 3 chiếc tàu cùng loại, nặng 6.100 tấn.

Được biết, loại tàu khu trục mới sẽ nhanh và lớn hơn, đồng thời cũng đủ sức “tác chiến trên mọi môi trường nguy hiểm”. Ngoài ra, chúng cũng được trang bị thêm bộ cảm biến và các loại vũ khí sát thương mới.

Trong một phát ngôn mới nhất từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các dự án tàu ngầm và tàu chiến của nước này sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong vòng một thập niên.