Đà Nẵng từ chối dự án 200 triệu USD

Cụ thể, trong quý I-2014, Tập đoàn Dệt May (Hong Kong) đã đến khảo sát tại TP Đà Nẵng để xây dựng các nhà máy dệt nhuộm và may mặc với tổng số vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD. Ngoài ra, quý II cùng năm, một công ty của Hàn Quốc cũng đặt vấn đề cần đến 30 ha đất để làm khu liên hợp dệt nhuộm. Tuy nhiên, do hai dự án có công đoạn nhuộm có khả năng gây ô nhiễm môi trường nên TP đã từ chối hai dự án này.

Theo trung tâm, để đảm bảo môi trường du lịch và phát triển bền vững, TP Đà Nẵng chủ trương chỉ thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ, đặc biệt là các dự án sạch. Đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì TP không giữ chân các nhà đầu tư mà giới thiệu đến các địa phương khác phù hợp hơn.

LÊ PHI