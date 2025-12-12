1.000 cảnh sát tỉnh Gia Lai phô diễn lực lượng, ra quân trấn áp tội phạm 12/12/2025 15:50

(PLO)- Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tham gia lễ ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các sự kiện trọng đại.

Ngày 12-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đợt cao điểm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bình Ngọ năm 2026.

Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: CA.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ diễn ra trong ba tháng (từ 12-12-2025 đến 16-3-2026). Công an tỉnh tập trung nắm chắc tình hình an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng sẽ rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia. Công an chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự.

Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Buổi lễ diễn ra trong khí thế sôi nổi, thể hiện quyết tâm thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong toàn hệ thống chính trị và lực lượng công an.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ra quân.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ quyết tâm triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác. Lực lượng công an tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo thế chủ động trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm. Trong đó, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng vũ khí nóng, cướp giật. Kiên quyết không để hình thành và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Lực lượng công an diễu hành﻿, phô diễn lực lượng trong ngày lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Màn biểu diễn trấn áp tội﻿ phạm đường phố.