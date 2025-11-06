4 dự án cửa ngõ TP.HCM vốn đầu tư gần 57.000 tỉ đồng sẽ khởi công 2026 06/11/2025 11:09

(PLO)- 4 dự án BOT cửa ngõ với tổng mức đầu tư gần 57.000 tỉ đồng sẽ đồng loạt khởi công trong năm 2026.

UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) thực hiện thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với 4 dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) cửa ngõ thành phố, được triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Cụ thể, dự án mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) dài gần 10 km, mở rộng mặt đường lên 60 m với quy mô 10 - 12 làn xe.

Phần giữa tuyến (6 - 8 làn) được thiết kế cho xe chạy nhanh với tốc độ 80 km/h và có thu phí; hai đường song hành hai bên tốc độ 60 km/h, không thu phí.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 16.285 tỉ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý IV-2026, hoàn thành quý IV-2028.

Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) dài 8 km, được mở rộng lên 60 m với 10 làn xe. Các nút giao lớn sẽ được xây dựng cầu vượt để giảm xung đột giao thông và đảm bảo lưu thông liên tục. Trong đó, 4 làn giữa dành cho xe chạy nhanh với tốc độ 80 km/giờ, các làn hai bên tốc độ 60 km/giờ.

Tổng mức đầu tư khoảng 6.234 tỉ đồng, dự kiến khởi công quý III-2026, hoàn thành năm 2028.

6km Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 60m.

Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) dài khoảng 8,6 km, mở rộng lên 60 m. Giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao 4 làn xe, hai bên là đường song hành 6 làn. Đường trên cao dự kiến thu phí, còn đường song hành hai bên miễn phí, tạo thêm lựa chọn cho người dân.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 9.894 tỉ đồng, khởi công quý III-2026, hoàn thành năm 2028.

Mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình) dài gần 6 km, mở rộng lên 60 m. Giữa tuyến sẽ xây đường trên cao 4 làn xe, hai bên là đường song hành 3 làn mỗi bên, giúp tăng năng lực thông hành và giảm ùn tắc kéo dài ở khu vực cửa ngõ phía đông.

Tổng vốn đầu tư khoảng 20.900 tỉ đồng, dự kiến khởi công quý IV-2026, hoàn thành năm 2028.

UBND TP giao Ban giao thông tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo UBND TP.HCM, Sở Tài chính và Sở Xây dựng để xem xét, làm cơ sở triển khai bước tiếp theo. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng được giao chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu liên quan các dự án thành phần xây lắp thuộc 4 dự án BOT cửa ngõ TP cho Ban Giao thông để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ đề ra.