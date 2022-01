Chiều 20-1, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đại sứ quán Anh, Công an TP Hội An bắt Divers Kenneth (78 tuổi, quốc tịch Anh).



Tội phạm truy nã quốc tế Divers Kenneth. Ảnh: CA

Công an bắt giữ Divers Kenneth vào ngày 18-1 khi đang lẩn trốn tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam.

Divers Kenneth bị bắt theo quyết định truy nã của Vương Quốc Anh về tội danh “thực hiện các hành vi dâm ô”, “tấn công tình dục” và thông báo truy nã quốc tế của Ban Tổng Thư ký Interpol.



Divers Kenneth (áo len sọc ngang) bị bắt khi đang trốn ở Quảng Nam. Ảnh: CA