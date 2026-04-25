Arsenal chiếm lợi thế hơn Man City 6 điểm 25/04/2026 09:59

(PLO)- Cuộc đua vô địch Premier League đang rất nóng khi Arsenal đứng trước cơ hội giành lại ngôi đầu ngay cuối tuần này, trong bối cảnh Manchester City tạm phân tâm bởi bán kết FA Cup.

Sau khi từng tạo ra khoảng cách tới 9 điểm, Arsenal đã để lợi thế ấy trôi đi chóng vánh. Hiện tại, hai đội cùng có 70 điểm và hiệu số +37, nhưng Man City tạm xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn. Dù vậy, cục diện vẫn hoàn toàn mở khi mùa giải còn 5 vòng đấu.

Thất bại 1-2 ngay tại Etihad tuần trước khiến Arsenal đánh mất quyền tự quyết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn có cơ hội sửa sai. Nếu giành điểm trước Newcastle trên sân nhà vào đêm 25-4, họ trở lại vị trí dẫn đầu, trong lúc Man City phải dồn sức cho trận đấu với Southampton tại FA Cup.

Pháo thủ thành London có nhiều cơ hội vượt lên trên Man City 2 trận thắng. Ảnh: EPA.

Lợi thế lịch thi đấu cũng đang nghiêng về Arsenal. Ở vòng tiếp theo, họ ra sân trước, đồng nghĩa có thể tạo khoảng cách lên tới 6 điểm trước khi Man City chạm trán Everton. Đây là áp lực không nhỏ, buộc thầy trò Pep Guardiola phải thắng bằng mọi giá.

Dù vậy, kinh nghiệm vẫn là thứ khiến Man City được đánh giá cao hơn. Đội bóng của Pep Guardiola chưa từng đánh rơi chức vô địch khi dẫn đầu sau giai đoạn cuối mùa. Phong độ ổn định và bản lĩnh trong những trận cầu quyết định là điểm tựa lớn của họ.

Cuộc đua vô địch Premier League vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Ảnh: EPA.

Với Arsenal, điều quan trọng lúc này là phải chặn đứng đà sa sút. Họ từng nhiều lần hụt hơi ở giai đoạn quyết định và không được phép lặp lại kịch bản đó nếu muốn lật đổ Man City.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa này vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ cần một cú sảy chân, cục diện có thể đảo chiều ngay lập tức.