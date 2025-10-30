Bé gái bị đánh dã man đã được trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tạm thời 30/10/2025 18:26

Chiều 30-10, ông Trần Quốc Xinh, Chủ tịch UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) xác nhận UBND xã vừa có báo cáo gửi Sở Y tế về vụ người phụ nữ nắm tóc đánh bé gái.

Theo báo cáo, tối 27-10, mạng xã hội đăng tải một video ghi lại cảnh một phụ nữ trung niên dùng tay nắm tóc, tác động ngoại lực bằng tay và sử dụng tấm nhựa (loại bảng tập viết học sinh) đánh vào người một bé gái; gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) làm việc với bà VTV. Ảnh: BT

Sau khi nắm thông tin vụ việc, sáng 28-10, UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo Công an xã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội và các ban ngành đoàn thể xã đến xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh, người phụ nữ trong video là bà VTV (60 tuổi), còn bé gái tên NBT (6 tuổi); cả hai không có mối quan hệ dòng họ. Tháng 2-2024 bà V có nhận nuôi bé T từ cha ruột của bé, với thỏa thuận cha cháu bé chuyển cho bà V số tiền 3 triệu đồng/tháng để nuôi dưỡng.

“Đến thời điểm hiện tại, cha cháu bé đã chuyển cho bà V được 15 triệu đồng. Từ tháng 10-2024 bà V không liên hệ được với cha cháu T, nên không nhận được tiền nuôi dưỡng như thỏa thuận. Theo bà V trình bày, nguyên nhân xảy ra vụ việc đánh bé T như trong video do cháu bé tinh nghịch, bà V dạy không nghe, nên có dùng tay và bảng nhựa đánh vào vùng mặt và đầu cháu bé để răn đe” - báo cáo của UBND xã An Biên nêu.

Theo UBND xã An Biên, qua kiểm tra, trên thân thể bé T có một số vết trầy xước trên vùng mặt, tai bên trái, vùng lưng, hai bên đầu gối và hai bàn chân. Cơ quan chức năng xã cũng đã đưa bé T đến Trung tâm Y tế An Biên khám sức khỏe, kết quả sức khỏe cháu bình thường.

UBND xã An Biên cũng đã chỉ đạo lực lượng Công An, các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh cha, mẹ, người thân của bé T để giao bé lại cho người thân chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đến chiều 28-10, vẫn chưa xác định được chỗ ở của cha bé T. Còn mẹ cháu được xác định hiện đang ở TP.HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ) nhưng không liên lạc được.

“Vì vậy, UBND xã chỉ đạo các cơ quan có liên quan liên hệ Sở Y tế và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để đưa bé đến Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời. Chiều 28-10, UBND xã đã bàn giao bé T cho Trung tâm bảo trợ xã hội Kiên Giang chăm sóc, nuôi dưỡng” - báo cáo của UBND xã An Biên thể hiện.

UBND xã An Biên cũng đang tiếp tục chỉ đạo Công an xã và các ngành có liên quan liên hệ gia đình bé T.