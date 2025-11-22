Buồn chuyện gia đình, người bán vé số vô cớ tấn công bằng dao 1 phụ nữ mang thai 22/11/2025 16:49

(PLO)- Không quen, không có mâu thuẫn, chỉ vì bản thân buồn chuyện gia đình mà người bán vé số dùng dao tấn công một phụ nữ mang thai ở Cần Thơ

Ngày 22-11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa cấp cứu khẩn 1 phụ nữ mang thai 36 tuần bị vết thương bụng hở.

Khoảng 8 giờ 50 phút ngày 21-11, sản phụ chị NTKO (21 tuổi, ngụ xã Phong Điền) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc nặng, mất máu, bụng có vết thương hở nghi bị vật sắc nhọn gây ra.

Bệnh viện đã khẩn trương hồi sức, truyền máu và chuyển phẫu thuật. Ê kíp khoa sản tiến hành mổ bắt con, đồng thời ê kíp ngoại tổng quát xử lý vết thương vùng bụng cho sản phụ.

Hiện tình trạng người mẹ đã ổn định, được chuyển theo dõi tại khoa ngoại tổng hợp. Em bé sơ sinh được chuyển đến khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang trong tình trạng tạm ổn.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Phong Điền đang tạm giữ Ngô Hoàng Phương (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, TP Cần Thơ, bán vé số) - kẻ có hành vi gây thương tích cho thai phụ nói trên.

Phụ nữ mang thai đang bán bánh mì thì bị người bán vé số dùng dao đâm.

Nghi phạm Ngô Hoàng Phương.

Thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 21 phút ngày 21-11, chị O đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao tấn công vào vùng bụng.

Ngay sau đó, Phương bị chồng chị O và người dân khống chế, giao cho lực lượng công an. Tại cơ quan công an, Phương khai không có quen hay mâu thuẫn với nạn nhân. Sáng cùng ngày Phương đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương mua một con dao rồi đến khu vực chị O bán bánh mì với mục đích gây thương tích.

Được biết, Phương có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2025.

Vụ việc đang được Công an xã Phong Điền phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.