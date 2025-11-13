Cái kết của cầu thủ nhập tịch Malaysia 13/11/2025 12:08

Holgado trong màu áo đội tuyển Malaysia. Ảnh: FAM

Việc cầu thủ nhập tịch Malaysia bị chấm dứt hợp đồng do lệnh trừng phạt của FIFA, cấm Holgado tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Câu lạc bộ đã đưa ra quyết định trên, sau khi nhận được thông báo chính thức về án phạt, xuất phát từ vụ làm giả hồ sơ liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Trước đó vào đầu tháng, nỗ lực của FAM nhằm lật ngược phán quyết của Ủy ban kỷ luật FIFA đã bị bác bỏ, sau khi Ủy ban kháng cáo giữ nguyên hình phạt đối với cơ quan quản lý bóng đá quốc gia Malaysia cùng một số cầu thủ.

FIFA xác nhận mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, trong khi bảy cầu thủ bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel – mỗi người nhận lệnh cấm 12 tháng và phạt 2.000 CHF franc Thụy Sĩ , do phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA về làm giả tài liệu.

Kết cục khiến câu lạc bộ America de Cali bắt đầu quá trình chấm dứt hợp đồng của Holgado, vốn vẫn còn hơn một năm nữa.

Theo trang ElDeportivo.com.co của Colombia, hợp đồng của tiền đạo này đã chính thức chấm dứt vào ngày 12-11. Bất chấp động thái này, Holgado vẫn sẽ tiếp tục nhận được toàn bộ lương theo các điều khoản cam kết trong hợp đồng.

Theo các nguồn tin thân cận với câu lạc bộ của Colombia, không có tranh chấp nào giữa đội ngũ pháp lý của America de Cali và đại diện của cầu thủ, cả hai bên đều đạt được thỏa thuận chung. Holgado từng đã gia nhập câu lạc bộ này vào đầu năm nay. Hiện anh không được phép thi đấu hoặc tập luyện với bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào trong thời gian bị thụ án cấm thi đấu.

Holgado trong màu áo CLB. Ảnh: KOSMO

Cầu thủ 29 tuổi này dự kiến ​​sẽ tập luyện riêng cho đến khi lệnh cấm kết thúc vào tháng 9-2026.