Cái kết của cầu thủ nhập tịch Malaysia

Việc cầu thủ nhập tịch Malaysia bị chấm dứt hợp đồng do lệnh trừng phạt của FIFA, cấm Holgado tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm.
Câu lạc bộ đã đưa ra quyết định trên, sau khi nhận được thông báo chính thức về án phạt, xuất phát từ vụ làm giả hồ sơ liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).
Trước đó vào đầu tháng, nỗ lực của FAM nhằm lật ngược phán quyết của Ủy ban kỷ luật FIFA đã bị bác bỏ, sau khi Ủy ban kháng cáo giữ nguyên hình phạt đối với cơ quan quản lý bóng đá quốc gia Malaysia cùng một số cầu thủ.
FIFA xác nhận mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, trong khi bảy cầu thủ bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel – mỗi người nhận lệnh cấm 12 tháng và phạt 2.000 CHF franc Thụy Sĩ , do phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA về làm giả tài liệu.
Kết cục khiến câu lạc bộ America de Cali bắt đầu quá trình chấm dứt hợp đồng của Holgado, vốn vẫn còn hơn một năm nữa.
Theo trang ElDeportivo.com.co của Colombia, hợp đồng của tiền đạo này đã chính thức chấm dứt vào ngày 12-11. Bất chấp động thái này, Holgado vẫn sẽ tiếp tục nhận được toàn bộ lương theo các điều khoản cam kết trong hợp đồng.
Theo các nguồn tin thân cận với câu lạc bộ của Colombia, không có tranh chấp nào giữa đội ngũ pháp lý của America de Cali và đại diện của cầu thủ, cả hai bên đều đạt được thỏa thuận chung. Holgado từng đã gia nhập câu lạc bộ này vào đầu năm nay. Hiện anh không được phép thi đấu hoặc tập luyện với bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào trong thời gian bị thụ án cấm thi đấu.
Cầu thủ 29 tuổi này dự kiến sẽ tập luyện riêng cho đến khi lệnh cấm kết thúc vào tháng 9-2026.
Năm 2025, Holgado được triệu tập vào đội tuyển Malaysia thông qua chương trình “heritage player” (cầu thủ gốc nước ngoài hoặc có dòng máu Malaysia) nhằm tăng cường lực lượng.
Có thông tin cho rằng, anh được tuyển vì có bà hoặc ông bà có gốc Malaysia. Anh đã ra mắt Malaysia và ghi bàn quốc tế trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.
Với xuất phát điểm tốt và kinh nghiệm quốc tế, Holgado là trường hợp nhập tịch Malaysia hứa hẹn nhưng cũng đang vướng phải vấn đề pháp lý trong cách tuyển chọn, khiến sự nghiệp quốc tế của anh với Malaysia bị lung lay.
Theo thống kê các mùa giải 2024–2025, Rodrigo Holgado chơi vị trí tiền đạo cho America de Cali tại Categoria Primera A, mùa 2024, anh có 30 trận ra sân (gồm 23 trận đá đầu từ) ghi 10 bàn và có 3 kiến tạo.
Mùa 2025 tại giải Primera A, Holgado đá 19 trận, ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo.
Tại Copa Sudamericana 2025, cầu thủ này có 8 lần ra sân, ghi 1 bàn thắng.