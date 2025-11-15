Cơ sở chế biến mỡ động vật quy mô lớn 'núp' trong nghĩa trang 15/11/2025 15:19

(PLO)- Một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn nằm sâu trong nghĩa trang tại xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 15-11, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) cho hay đã phối hợp với UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn nằm sâu trong nghĩa trang trên địa bàn.

Công an xã Hòa Tiến kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: CA

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Tiến), do một người đàn ông trú xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm chủ. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện ba lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, công an phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500 kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50 kg, 80 bao mỡ thành phẩm. Ngoài ra còn có nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Dụng cụ và nguyên liệu chế biến bên trong cơ sở vi phạm. Ảnh: CA

Đáng nói, do nằm giữa khu vực nghĩa trang, lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.