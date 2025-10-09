Cử tri phản ánh thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT nêu giải pháp 09/10/2025 08:19

(PLO)- Cử tri kiến nghị cần có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh hiện nay, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Cử tri nhận định việc này gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học, do đó kiến nghị Bộ GD&ĐT cần có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng này.

Cử tri kiến nghị có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Ảnh minh hoạ: TT

Năm học 2023-2024, số giáo viên cần có tăng thêm 13.676 giáo viên. Còn đối với năm học 2024-2025, con số này là 22.000 giáo viên. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên.

Trước hết là do số học sinh tăng. Trong năm học 2022-2023 và 2023-2024, cả nước tuyển dụng được hơn 40.000 giáo viên, song, số học sinh hai năm học vừa qua không ngừng tăng, dẫn đến số lớp tăng và số giáo viên cần có cũng tăng theo.

Tiếp đó, sức hút vào ngành giáo dục còn hạn chế do mức thu nhập thấp, đồng thời nguồn tuyển một số môn học như tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật không nhiều do sinh viên học các chuyên ngành này sau khi ra trường có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác với thu nhập cao hơn.

"Hơn nữa, việc tuyển sinh sư phạm các môn này cũng gặp khó khăn khi nhu cầu của học sinh lựa chọn ít, đặc biệt là môn nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu" - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Nguyên nhân thứ ba là việc tuyển dụng giáo viên còn chậm do quy trình phân bổ biên chế và quy trình tuyển dụng giáo viên ở các địa phương mất nhiều thời gian, một số địa phương không tuyển dụng hết số biên chế được giao. "Đến hết năm học 2024-2025 tỉnh Hưng Yên (bao gồm cả Thái Bình cũ) còn 3.938 biên chế giáo viên chưa sử dụng" - ông Sơn cho hay.

Ông Sơn khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mở mã ngành và tổ chức đào tạo giáo viên theo nhu cầu của địa phương, bảo đảm nguồn tuyển giáo viên cho các địa phương, nhất là các môn học mới, môn học đặc thù.

Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học; thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Cùng với đó là thực hiện các giải pháp nhằm điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; thu hút giáo viên về công tác tại địa phương và bố trí kinh phí để thực hiện hợp đồng giáo viên.