Dùng cổ vật rởm giá 2 triệu lừa đổi chiếc nhẫn 5.000 USD của 1 cụ bà ở Huế 08/09/2025 16:00

(PLO)- Công an TP Huế làm rõ vụ việc một nhóm người dùng cổ vật rởm lừa một cụ bà 71 tuổi đổi lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa phá thành công một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi và bắt giữ 3 người.

Dùng cổ vật rởm giá 2 triệu lừa đổi chiếc nhẫn 5.000 USD của một cụ bà ở Huế.

Theo đó, chiều 6-9, bà HTT (71 tuổi, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) bị một nhóm người tiếp cận và giới thiệu là công nhân lái xe múc, khoe vừa đào được một hũ sành chứa "cổ vật" gồm một nải chuối và một nhánh cau bằng vàng.

Người này nói có người đã trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán, rồi gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà T đang đeo. Tin lời, bà T đã đồng ý và bị chiếm đoạt chiếc nhẫn với giá trị 5.000 USD.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nhóm người trên khi đang ở tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Thủy, TP Huế).

Nhóm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Khánh Duy (42 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh), Phan Văn Đức (35 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Hữu Nhơn (42 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) và Phan Vũ Trường (39 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700.000 đồng) trên ứng dụng TikTok rồi dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật".

Thủ đoạn của chúng là nhắm vào những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi lấy trang sức vàng.

Công an xác định Nhơn và Trường đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác trên địa bàn thành phố, trong khi Đức và Nhơn cũng gây ra hai vụ tương tự tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Tang vật thu giữ gồm 12 nải chuối, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, bốn xe máy, sáu điện thoại di động, một nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng.