FAM thừa nhận bóng đá không thể thoát, chỉ nặng hay nhẹ mà thôi 05/10/2025 12:38

Cả guồng máy thể thao nói chung và bóng đá Malaysia cũng như truyền thông nước này đều thừa nhận không thể thoát, không thể lật ngược tình thế.

Bảy tuyển thủ nhập tịch (dạng di sản) đều ở đẳng cấp quốc tế. “Lỗi kỹ thuật” thì chỉ một vài trường hợp đằng này đến bảy cầu thủ. Malaysia thừa nhận không thể thoát án phạt của FIFA.

Bây giờ đây, cả guồng máy thể thao Malaysia nói chung và bóng đá nói riêng vẫn nỗ lực kháng cáo nhưng họ thừa nhận kháng cáo để nhẹ đi.

Nếu Malaysia từ thắng 4-0 thành thua 0-3 trước Việt Nam là án phạt cực nhẹ, loại khỏi giải cũng không nặng mà cấm toàn bộ bóng đá Malaysia tham dự quốc tế nhiều năm mới chuẩn. Malaysia cũng thừa nhận không thể thoát án phạt. Ảnh: AFC

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” rối như canh hẹ, vậy mà ở Tây Ban Nha, khi vụ việc nổ ra, tuyển thủ Malaysia Facundo Garces của CLB Alaves lại làm cho tình tiết thêm tăng nặng. Facundo Garces trả lời các tờ báo Tây Ban Nha, trong đó có AS, một tờ báo thể thao lớn rằng, ông cố của anh là người Malaysia. Mà theo luật nhập tịch dạng di sản thì “đời cố” là không được phép, chỉ từ ông bà nội, ngoại trở xuống mà thôi.

Vài tờ báo quốc tế cho rằng, tình tiết này từ lời phát biểu của Garces khiến vụ tai tiếng giả mạo hồ sơ của Malaysia là đúng người đúng tội.

Malaysia thuê đội ngũ luật sư nước ngoài, giỏi, giàu kinh nghiệm trong chuyện kiện tụng liên quan đến bóng đá và thể thao. Malaysia đã đưa ra nhận định có thể giảm nhẹ hình phạt chứ Malaysia không thể thoát được.

Còn nhớ cách đây 4 ngày, một cầu thủ tuyển Nam Phi khi trước đó bị hai thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2026, anh này vẫn được vào sân trận gặp Lesotho hồi tháng 3. Thì cách đây vài ngày FIFA phát hiện. Từ việc Nam Phi thắng 2-0 trở thành bị xử thua 0-3.

Nói thế để thấy rằng, chỉ 1 cầu thủ không hợp lệ đã dẫn đến án phạt cực khủng từ thắng thành thua 0-3 huống gì đằng này 7 bảy tuyển “bị lỗi kỹ thuật” toàn là những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Không nói đâu xa, giải AFC Champions League 2 mùa 2024- 2025, CLB Sanfrecce Hiroshima, đội thắng TX.Nam Định 7-0 (lượt đi và về vòng 16 đội) vào tứ kết gặp Lion City Sailor (Singapore) cũng tung ra sân nhầm cầu thủ dính 2 thẻ vàng trước đó và cuối cùng AFC xử thua 0-3 và loại khỏi giải.

Nói thế để thấy rằng, lỗi "nhầm” cùng lúc 7 tuyển thủ hay nhất, đẳng cấp cao thì nhất định án phạt cực nặng giáng xuống bóng đá Malaysia.

Malaysia thuê đội ngũ luật sư giỏi để kiện. Tuy nhiên họ thừa nhận Malaysia không thể thoát. Vấn đề là từ cực nặng, có thể nhẹ hơn mà thôi.

Ví dụ xử thua tuyển Việt Nam 0-3 là một hình thức rất nhẹ. Đúng ra sự gian dối phải “đóng băng” cả một nền bóng đá trong nhiều năm để tu dưỡng đạo đức về thể thao và chừa thói gian dối.