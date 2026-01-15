Hải Phòng khởi công 3 dự án gần 20 nghìn tỉ đồng chào mừng Đại hội XIV của Đảng 15/01/2026 14:42

(PLO)- Ba dự án khu công nghiệp tại Hải Phòng vừa được khởi công nhằm hình thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị.

Ngày 15-1, UBND TP Hải Phòng phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công các dự án khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án có số vốn đầu tư lớn nhất là Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 do Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và đại diện nhà đầu tư bấm nút khởi công dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 1. Ảnh: HP

Dự án có quy mô 596,78 ha với tổng mức đầu tư 13.061 tỉ đồng. Dự kiến khu A bắt đầu kinh doanh từ năm 2027 và khu B từ năm 2029. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, giảm tình trạng sản xuất phân tán, bảo đảm môi trường và an ninh trật tự. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế xã Hùng Thắng và khu vực Tiên Lãng trong giai đoạn tới.

Dự án thứ hai là Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B với số vốn gần 2,8 nghìn tỉ đồng, do Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút khởi công dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B. Ảnh: HP

Đây là dự án trọng điểm nằm trong định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Việc triển khai dự án góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ. Với định hướng khu công nghiệp sinh thái, dự án dự kiến thu hút vốn đầu tư chất lượng cao vào lĩnh vực điện tử, cơ khí, ô tô và công nghệ cao.

Dự án thứ ba là Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang làm chủ đầu tư với số vốn hơn 3,5 nghìn tỉ đồng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1). Ảnh: HP

Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 1.187 tỉ đồng từ thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 7.691 tỉ đồng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.