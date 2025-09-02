Mùa hè chuyển nhượng điên rồ của bóng đá Anh 02/09/2025 17:14

(PLO)- Khép lại mùa hè chuyển nhượng điên rồ của bóng đá Anh bằng một tiếng nổ lớn từ thương vụ gây chấn động: Alexander Isak rời Newcastle United để gia nhập Liverpool với giá 125 triệu bảng Anh (tương đương 169 triệu USD).

Thương vụ Isak không chỉ là bản hợp đồng kỷ lục, mà còn là dấu chấm hết cho một mùa hè chuyển nhượng điên rồ của bóng đá Anh về mặt tài chính ở Premier League. Từ vụ Isak cho đến bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng mà Newcastle bỏ ra để chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford, tất cả góp phần đẩy tổng chi tiêu của giải đấu cán mốc ba tỷ bảng, lần đầu tiên trong lịch sử.

Con số này vượt xa mức 2,7 tỷ bảng mà các CLB từng chi vào mùa hè 2022-23, thiết lập một chuẩn mực mới về sự phung phí. Đáng chú ý, đây mới chỉ là kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi tháng 1 vẫn còn ở phía trước. Nếu xu hướng này tiếp diễn, kỷ lục có thể sẽ tiếp tục bị phá vỡ trong chưa đầy nửa năm.

Trong tổng thể bức tranh tài chính, 20 đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đã chi vượt hơn 650 triệu bảng so với kỷ lục cao nhất trước đó ở mùa hè 2023. Mặc dù các đội bóng cũng bán đi nhiều cầu thủ để cân bằng ngân sách, mức chi tiêu ròng vẫn đạt 1,2 tỷ bảng, cao hơn 114% so với mùa hè năm ngoái và vượt 13% so với mốc cũ vào năm 2022, theo số liệu từ Deloitte.

Mùa hè chuyển nhượng điên rồ của bóng đá Anh khép lại với việc Alexander Isak gia nhập Liverpool với giá 125 triệu bảng Anh. Ảnh: EPA.

Tim Bridge, đối tác cấp cao của Deloitte Sports Business Group, nhấn mạnh: “Đây là mùa hè thứ ba trong bốn năm qua mà Premier League phá kỷ lục chi tiêu. Thông điệp rất rõ ràng: dù phần còn lại của châu Âu đang siết chặt hầu bao, bóng đá Anh không có ý định giảm tốc độ đầu tư cho sản phẩm trên sân cỏ”.

Sức mạnh tài chính vượt trội của Premier League càng trở nên rõ ràng khi đặt cạnh bốn giải đấu lớn còn lại tại châu Âu. Tính riêng mùa hè này, các đội bóng Anh chiếm tới 51% tổng chi tiêu của năm giải hàng đầu, trong khi Bundesliga, La Liga, Serie A và Ligue 1 cộng lại cũng không thể so sánh. Trung bình, chi tiêu ròng của bốn giải đấu này chỉ dừng ở mức 90 triệu euro, quá nhỏ bé so với quy mô khổng lồ của Ngoại hạng Anh.

Điều đáng chú ý, ngay cả giải hạng Nhất (Championship) của Anh cũng cho thấy sức mạnh tài chính khi chi tổng cộng 240 triệu bảng, cao hơn 95 triệu so với mùa trước. Những khoản đầu tư này phản ánh lợi thế vượt trội của bóng đá Anh từ bản quyền truyền hình, vốn đem lại nguồn thu khổng lồ cho ngay cả các đội bóng hạng trung.

Florian Wirtz rời làng bóng Đức về chơi ở Anh. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, chi tiêu kỷ lục cũng đi kèm với những câu hỏi về tính bền vững. Premier League vẫn áp dụng các quy định nghiêm ngặt về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR), buộc các CLB phải cân nhắc khi đầu tư. Như Bridge cảnh báo: “Có một bối cảnh quản lý phức tạp từ cả trong nước và châu Âu. Nhu cầu mua sắm mạnh mẽ là hiển nhiên, nhưng tính bền vững tài chính phải luôn là trọng tâm nếu các CLB muốn thành công lâu dài”.

Nhìn vào danh sách các đội chi tiêu nhiều nhất, Liverpool dẫn đầu với tổng số tiền 483 triệu euro (chi ròng 264 triệu euro). Bên cạnh Isak, họ còn gây chú ý khi đưa về Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với giá ban đầu 100 triệu bảng. Chelsea tiếp tục giữ phong cách mua sắm ồn ào, chi ra 328 triệu euro, trong khi Arsenal bỏ ra 293 triệu euro. Đáng nói, Chelsea cũng thu về tới 332 triệu euro từ bán cầu thủ, gần như cân bằng ngân sách, điều hiếm thấy trong những năm gần đây.

Tân binh Mbeumo của MU. Ảnh: EPA.

Ngoài ba “ông lớn” kể trên, những đội bóng khác như Newcastle, Manchester United hay Tottenham cũng góp phần tạo nên cơn mưa tiền. Newcastle không chỉ thu về 125 triệu bảng từ Isak mà còn lập tức tái đầu tư vào Wissa, khẳng định tham vọng duy trì sức cạnh tranh. Man United và Spurs dù ít đình đám hơn nhưng vẫn chi mạnh để cải thiện lực lượng.

Trong bối cảnh châu Âu chứng kiến sự thận trọng, Premier League tiếp tục đóng vai “đầu tàu” của bóng đá thế giới. Song song với niềm tự hào về sức mạnh tài chính, câu hỏi đặt ra là liệu các CLB có thể duy trì sự bùng nổ này trong dài hạn, hay rồi sẽ vấp phải những hệ lụy như từng thấy ở những giải đấu khác. Dẫu vậy, ít nhất ở hiện tại, Ngoại hạng Anh vẫn chứng minh họ là “thiên đường của đồng tiền”, nơi mọi giới hạn đều có thể bị xóa bỏ.