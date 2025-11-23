Phát hiện thi thể giấu trong túi ở Landmark 81, công an đang truy bắt 2 nghi phạm 23/11/2025 16:18

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy bắt hai nghi phạm sau khi phát hiện một thi thể người đàn ông tử vong từ trước được giấu trong túi ở khu vực Landmark 81, phường Thạnh Mỹ Tây.

Đến khoảng 16 giờ chiều 23-11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hoàn toàn sảnh tòa nhà Landmark 81 để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể giấu trong túi.

Trước đó, vào đầu giờ chiều, người dân ở sảnh tòa nhà nghe tiếng huyên náo nên chạy tới và được biết có hai người đàn ông mang theo túi màu xanh, valy rời khỏi tòa nhà. Một số người xung quanh phát hiện dấu hiệu bất thường cùng mùi lạ giống mùi hôi nên giữ lại kiểm tra.

Công an khám nghiệm hiện trường khu vực phát hiện túi chứa thi thể. Ảnh: PH

Hai người đàn ông này sau đó để lại túi, valy rồi được cho là cướp một xe taxi để tháo chạy khỏi khu vực. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Khu vực hiện trường được phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: PH

Công an phường Thạnh Mỹ Tây ngay sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra. Kiểm tra ban đầu công an phát hiện thi thể một người đàn ông được giấu trong chiếc túi màu xanh ở khu vực tòa nhà Landmark 81.

Đến 16 giờ chiều, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: PH

Thi thể này đã tử vong từ trước, đang bắt đầu quá trình phân hủy và có các dấu hiệu bất thường.

Một xe cứu thương được điều đến phục vụ công tác khám nghiệm và xử lý hiện trường. Hiện lực lượng cảnh sát đang truy bắt hai nghi phạm liên quan vụ việc.