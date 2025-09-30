Phim 'Mưa đỏ' tham dự vòng sơ tuyển Oscars 30/09/2025 17:50

(PLO)- Bộ phim Mưa đỏ đã được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế – Oscars lần thứ 98.

Ngày 30-9, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số: 3479/QĐ-BVHTTDL về việc gửi bộ phim truyện Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế – Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Đây là sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới.

Trước đó, ngày 13-6-2025, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025–2026.

Phim 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Ảnh: ĐAQD.

Hội đồng gồm 5 thành viên là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín; Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn. Kết quả, bộ phim Mưa đỏ đã được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế – Oscars lần thứ 98.

Lấy bối cảnh chiến tranh cách mạng, Mưa đỏ tái hiện chân thực, xúc động những trang sử bi tráng của dân tộc, tôn vinh tinh thần quả cảm, sự hy sinh của người lính.

Bộ phim gây ấn tượng bởi lối kể chuyện đậm tính nhân văn, hình ảnh được đầu tư công phu, âm nhạc giàu cảm xúc, cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền, người nhiều năm gắn bó với dòng phim đề tài chiến tranh, đã khéo léo dung hòa giữa tinh thần sử thi và cái nhìn gần gũi, hiện đại, khiến tác phẩm không chỉ chạm đến trái tim khán giả trong nước mà còn có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

Theo Quyết định của Bộ VH-TT&DL, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh để hoàn thiện hồ sơ, gửi các bản phim kèm phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức Oscars trước thời hạn quy định.

Trong hơn ba thập kỷ qua, nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscars, như Mùi đu đủ xanh (1993), Áo lụa Hà Đông (2006), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2016), Hai Phượng (2019)…