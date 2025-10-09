Thủ tướng: Bằng mọi giá tiếp cận khu vực bị chia cắt, không để người dân sống 'màn trời, chiếu đất' 09/10/2025 15:52

(PLO)- Nhấn mạnh dự báo tình hình còn phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài, Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải tiếp cận khu vực bị chia cắt, tiếp tục hộ đê.

Trưa 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Thiệt hại gần 34.000 tỉ đồng do thiên tai

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, chỉ đạo, tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến 9-10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích; 367 người bị thương; 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỉ đồng.

Riêng về thiên tai sau bão số 11 - một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm - tính đến 6 giờ ngày 9-10, đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; 221.000 nhà bị ngập, gần 17.000 nhà bị hư hỏng; 23.280 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại khá lớn về gia súc, gia cầm.

Về giao thông, có 66 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở hoặc ngập nước, nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt và gây ách tắc giao thông.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và đồng chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết có 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương. Song, đến thời điểm này chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn, dù mưa lũ lịch sử, bởi hàng nghìn người thuộc các lực lượng đang trực chiến và thực hiện các biện pháp hộ đê.

"Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu nước rút thì chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo, tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết” - Thứ trưởng cho biết.

Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, 256 phương tiện các loại và tổ chức bốn chuyến bay vận chuyển 8,7 tấn hàng cứu trợ. Bộ Công an đã điều động 11.500 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường 591 chiến sĩ cảnh sát cơ động về các tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, hết sức lưu ý việc thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học. MTTQ tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương.

Ông Trần Cẩm Tú cũng cho rằng bên cạnh việc làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão, cần làm tốt công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Tuyệt đối không để người dân "màn trời, chiếu đất"

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo các điều kiện tối thiểu. Cùng với đó, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (khoảng 2%).

Nhấn mạnh chúng ta đã làm tối đa trong khả năng có thể, song, Thủ tướng cho rằng tình hình dự báo còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài, một số cơn bão khác có thể xuất hiện. Do đó, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ hơn để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động các phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận khu vực đang bị chia cắt. Ảnh: VGP

Về một số công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp Văn phòng Trung ương tổng hợp, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình, công tác phòng chống, khắc phục để đề xuất những công việc tiếp theo.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người mất, mất tích. Đồng thời, tiếp tục huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm.

Thủ tướng lưu ý việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN&MT, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, vệ sinh môi trường...

Song song với đó, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết chi trả bảo hiểm; các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để khôi phục lại sản xuất.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục tổng hợp, thống kê thiệt hại để Trung ương hỗ trợ ngay và MTTQ khẩn trương phân bổ kinh phí ủng hộ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ NN&MT, các bộ ngành khẩn trương trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ.

Về một số nhiệm vụ lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&MT, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện...; các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng.

Cùng với đó, rà soát các phương tiện, trang thiết bị... phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu.