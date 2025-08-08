Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc về 'số 7 Thiền Quang', 'lực lượng SBC' đầy kiêu hãnh của Cảnh sát hình sự 08/08/2025 19:03

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng, và dù khó khăn, thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945-19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), chiều 8-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ Cục Cảnh sát hình sự tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận lực lượng Cảnh sát hình sự, nổi tiếng với những thương hiệu như “Số 7 Thiền Quang” của Công an TP Hà Nội hoặc “Lực lượng SBC” của Công an TP.HCM, là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng Công an nhân dân, là cái tên gần gũi của nhân dân và cũng là nỗi khiếp sợ của bất cứ tên tội phạm nào.

Ông nhấn mạnh trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Tuy nhiên, dù khó khăn và thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời bình, không ít cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Những hy sinh đó là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của toàn lực lượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Ảnh: NHÂN DÂN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã đạt được thời gian qua.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư lưu ý phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Lực lượng công an phải luôn trăn trở với câu hỏi “mình phải làm gì để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay?”…

“Tinh thần này phải “thấm” đến từng cán bộ, đảng viên của lực lượng Cảnh sát hình sự” – Tổng Bí thư nói và yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị; sắc nghiệp vụ; tinh thông pháp luật; làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân.

Theo ông, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành được nhiệm vụ cao cả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Phòng truyền thống của Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: NHÂN DÂN

Ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, lấy địa bàn cơ sở (cấp xã) là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Từng đơn vị cấp xã phải xác định chỉ tiêu kéo giảm tội phạm tại địa bàn, tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có tội phạm.

Lực lượng Công an (trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự) phải kịp thời khắc phục, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; xây dựng có hiệu quả, thực chất các phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác tấn công trấn áp tội phạm phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt và thường xuyên - không phải có “cao điểm” thì mới làm; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới, đặc biệt là loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng…

Các vụ án xảy ra đều phải được tiếp nhận, tổ chức điều tra, khám phá kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh góp phần răn đe tội phạm, phòng ngừa tội phạm.

Tổng Bí thư yêu cầu, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Đây vừa là yêu cầu công tác, vừa là đòi hỏi cấp bách của tình hình thực tiễn, vừa là yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự hiện đại, trước hết là hiện đại về con người. Cùng đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, truy vết, xác minh, điều tra khám phá tội phạm - bảo đảm không có lĩnh vực nào có tội phạm hình sự hoạt động mà lực lượng Cảnh sát hình sự không vươn tới được, thậm chí phải đi trước để ngăn ngừa tội phạm.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định thời gian tới toàn lực lượng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Cùng đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự; củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.