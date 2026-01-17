Trường ĐH Luật TP.HCM mở 4 ngành mới, loại bỏ nhiều tổ hợp môn 17/01/2026 11:08

(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Luật TP.HCM tiếp tục tăng mạnh chỉ tiêu với việc mở thêm 4 ngành học mới, đồng thời bỏ nhiều tổ hợp môn cũ và bổ sung nhiều tổ hợp môn mới.

Tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên, biên tập viên nhân dịp năm mới 2026 chiều 16-1, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) đã công bố chính thức kết quả công tác tuyển sinh đại học năm 2025 và dự kiến phương án tuyển sinh áp dụng từ năm 2026.

Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, cho biết năm 2025 là năm ghi nhận nhiều điểm nổi bật cả về quy mô, ngành đào tạo lẫn hiệu quả tuyển sinh.

Tiếp tục tăng mạnh chỉ tiêu

Theo báo cáo, năm 2025, Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo 5 phương thức. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 là 3.970, tăng 760 chỉ tiêu so với năm 2024. Ngoài các ngành truyền thống như luật, luật thương mại quốc tế, quản trị – luật, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, Trường mở thêm 2 ngành mới là kinh doanh quốc tế và tài chính – ngân hàng.

Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo báo cáo về thông tin tuyển sinh

Kết quả thực hiện cho thấy, trường gọi trúng tuyển 3.634 thí sinh, số thí sinh xác nhận nhập học đạt 95,18% so với số gọi trúng tuyển; số thí sinh nhập học thực tế đạt 99,73% chỉ tiêu. Hầu hết các ngành đạt hoặc vượt nhẹ chỉ tiêu.

Đáng chú ý, thông tin mới liên quan đến tuyển sinh năm 2026 được Trường ĐH Luật TP.HCM công bố với nhiều điều chỉnh quan trọng. Theo Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Trường dự kiến giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh như năm 2025, gồm: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và của trường; Xét tuyển học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển học bạ của học sinh tốt 3 năm trong danh sách học sinh các trường chuyên theo danh sách ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi VSAT; Xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2026.

Về chỉ tiêu, Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến tăng mạnh quy mô tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 từ 3.350 lên 4.200 chỉ tiêu, tăng khoảng 850 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong tổng số này, Phân hiệu miền Trung của trường dự kiến tuyển sinh ngành luật với 400 chỉ tiêu.

Mở thêm 4 ngành, bổ sung nhiều tổ hợp môn mới

Đặc biệt, Thạc sĩ Hiển cho biết năm 2026 này, trường sẽ mở thêm 4 ngành đào tạo mới, tập trung vào lĩnh vực công nghệ, kinh tế số và ngôn ngữ, bao gồm: Kinh tế số (mã ngành: 7310109); Thương mại điện tử (mã ngành: 7340122); Công nghệ tài chính (mã ngành: 7340205); Ngôn ngữ Trung Quốc (mã ngành: 7220204).

Theo đại diện trường, việc mở mới thêm bốn ngành nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển thành đại học trọng điểm, đa ngành theo Quyết định 1156/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Việc mở các ngành này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động trong kỷ nguyên số mà còn tận dụng thế mạnh cốt lõi của ULAW là nền tảng pháp lý vững chắc, tạo ra lứa nhân sự "kép": vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vừa am hiểu pháp luật chuyên ngành.

Cùng với đó, phương án tuyển sinh năm 2026 sẽ áp dụng các quy định mới của Bộ GD&ĐT, trong đó yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 25%, đồng thời các môn chung phải chiếm ít nhất 50% trọng số điểm xét tuyển. Do đó, trường cũng dự kiến điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ nhiều tổ hợp môn xét tuyển ở các ngành, đồng thời quy định rõ môn chính, môn chung.

Cụ thể như, ngành ngôn ngữ Anh dự kiến loại bỏ tổ hợp X25 và bổ sung tổ hợp D15.

Với ngành luật, Trường dự kiến bỏ hàng loạt tổ hợp như A00, A01, C00, X01, X25, X33, X45; đồng thời bổ sung nhiều tổ hợp mới, gồm các tổ hợp có môn ngữ văn kết hợp ngoại ngữ với vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật, như D04, D11, D12, D14, D15, D43, D44, D45, D48, D49, D50, D53, D54, D55, D63, D64, D65 và X90.

Đối với ngành luật thương mại quốc tế, Trường dự kiến bỏ các tổ hợp A01, X01, X25 và bổ sung các tổ hợp D11, D12. Trong khi đó, các ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế và tài chính – ngân hàng dự kiến không còn sử dụng tổ hợp A00 và X01, đồng thời bổ sung tổ hợp mới X26.

Thông tin mã ngành và tổ hợp môn từng ngành sẽ tuyển sinh năm 2026

Nguyên tắc quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ, SAT thành điểm cộng trong xét tuyển năm 2026

Theo Thạc sĩ Hiển, các điều chỉnh này nhằm bảo đảm tuân thủ quy định mới, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho thí sinh, phù hợp với định hướng phát triển đa ngành, gắn pháp luật với kinh tế, công nghệ và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới.