1 giám đốc công ty xây dựng lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỉ 30/10/2025 11:10

Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Điền Hiếu Trung (45 tuổi, ngụ xã Giao Long, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Cao Mạc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre (cũ) tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một người dân ở tỉnh Đồng Tháp tố cáo Trung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc công ty xây dựng lừa bán đất. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Điền Hiếu Trung đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 255, tờ bản đồ số 42, diện tích 316,1 m², loại đất nông thôn, tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre (nay thuộc phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Mặc dù thửa đất này chưa được tách thửa và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định, Trung vẫn tự ý chia thành 3 nền, xây dựng 3 căn nhà và bán cho nhiều người.

Sau khi nhận tiền nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên cho người mua, Trung tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 255 cho người khác với giá 2,4 tỉ đồng, và đã nhận 2,17 tỉ đồng tiền đặt cọc.

Cơ quan điều tra xác định ông Trung đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của người mua.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.