Bí mật người tố cáo đội tuyển Malaysia lên FIFA ngay sau trận thắng Việt Nam 07/10/2025 13:56

(PLO)- Một ngày sau khi đội tuyển Malaysia đánh bại khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã nhận một bản tố cáo 7 cầu thủ nhập tịch nghi ngờ gian lận.

Một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia đang khiến dư luận cả nước sôi sục, sau khi FIFA chính thức công bố bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã sử dụng giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký. Những phát hiện này được FIFA mô tả là “sai phạm nghiêm trọng”, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch và năng lực quản lý của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Theo báo cáo của Ủy ban Kỷ luật FIFA, hồ sơ của bảy cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel chứa các thông tin “không thống nhất và có dấu hiệu chỉnh sửa”. Cụ thể, FAM đã nộp cho FIFA các giấy tờ chứng minh rằng ông bà của những cầu thủ này đều sinh ra tại Malaysia, qua đó hợp thức hóa điều kiện nhập tịch theo diện “di sản”.

Tuy nhiên, FIFA sau khi kiểm tra dữ liệu quốc tế và hồ sơ hộ tịch từ các quốc gia gốc của họ đã phát hiện thông tin hoàn toàn trái ngược: tất cả bảy ông bà đều có nơi sinh tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Niềm vui của đội tuyển Malaysia không kéo dài lâu khi họ bị tố cáo gian lận chỉ 1 ngày sau trận thắng đội khách Việt Nam ngày 10-6-2025. Ảnh: CCT.

Dù các tài liệu FAM khẳng định họ đều là người Malaysia gốc, nhưng trong cơ sở dữ liệu của FIFA, không một người nào trong số này có liên hệ pháp lý với Malaysia. Điều này dẫn đến kết luận rằng FAM đã nộp tài liệu giả mạo trong quá trình đăng ký cầu thủ đá cho đội tuyển Malaysia hành vi bị xem là vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA.

Theo quy định quốc tế, một cầu thủ chỉ có thể được nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu có ít nhất một ông hoặc bà sinh ra tại quốc gia đó. Ngoài ra, cầu thủ cũng có thể được chấp thuận nếu có thời gian cư trú hợp pháp đủ dài (5 năm), hoặc có mối liên hệ huyết thống rõ ràng được xác minh bằng giấy khai sinh và chứng nhận hộ tịch.

Thế nhưng trong trường hợp này, bằng chứng mà FAM cung cấp bị xem là giả mạo, và một số giấy khai sinh “được cho là” của ông bà cầu thủ lại được cấp vào thời điểm quá gần đây, khiến FIFA nghi ngờ có hành vi chỉnh sửa có chủ đích.

Nhiều khả năng đội tuyển Malaysia bị loại khỏi Asian Cup 2027 hoặc bị trừ điểm hai trận thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0. Ảnh: CCT.

Hậu quả là FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng. FIFA cho rằng đây là mức phạt cần thiết “để duy trì tính liêm chính của bóng đá toàn cầu”.

Vụ việc bắt đầu được chú ý ngay sau khi đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội khách Việt Nam tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 10-6-2025, trong khuôn khổ vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Chỉ một ngày sau đó, tức ngày 11 tháng 6, FIFA nhận được một lá đơn khiếu nại chính thức về tính hợp pháp của một số cầu thủ trong đội hình đội tuyển Malaysia. Trong đơn này, người khiếu nại (danh tính không được tiết lộ) cho rằng các cầu thủ như Gabriel Felipe, Holgado, Machuca, Figueiredo và Hevel không đáp ứng đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

FIFA đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập dữ liệu từ nhiều cơ quan hộ tịch châu Âu và Nam Mỹ, qua đó phát hiện sự khác biệt rõ rệt trong nơi sinh, số giấy khai sinh và thời điểm cấp các tài liệu.

Khi không có 7 ngoại binh nhập tịch, đội tuyển Malaysia chỉ thuộc hạng trung bình ở Đông Nam Á. Ảnh: FAS.

“Một số giấy tờ dường như được làm lại trong vòng chưa đầy sáu tháng trước khi cầu thủ được nhập tịch,” báo cáo của Ủy ban Kỷ luật FIFA nêu rõ. Ngoài ra, cơ quan này còn cho rằng có “bằng chứng đáng tin cậy” về việc một số cầu thủ đã ký hợp đồng với các CLB ở Malaysia trước khi hoàn tất quy trình nhập tịch, điều vi phạm quy định về chuyển nhượng quốc tế.

Sau khi bị kết luận có tội, FAM tuyên bố sẽ kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA. Nếu kháng cáo không thành, họ sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Thụy Sĩ, nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Các chuyên gia pháp lý nhận định đây là “một cuộc chiến dài hơi” bởi FAM buộc phải chứng minh được rằng họ không cố ý làm sai, mà chỉ “dựa vào thông tin do người đại diện cầu thủ cung cấp”.

Một nguồn tin nội bộ của FAM tiết lộ rằng toàn bộ quy trình nhập tịch diễn ra gấp rút trong giai đoạn đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, khi HLV Peter Cklamovski muốn tăng cường sức mạnh đội hình bằng những cầu thủ đang thi đấu tại Nam Mỹ và châu Âu. Các cầu thủ này được cho là có gốc gác Malaysia qua ông bà, nhưng việc xác minh thiếu chặt chẽ đã dẫn đến khủng hoảng hiện nay.

Số phận đội tuyển Malaysia giờ phụ thuộc vào kết quả kháng cáo thuyết phục của FAM. Ảnh: CCT.

Vụ bê bối không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của FAM mà còn đe dọa vị trí của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Cả 7 cầu thủ bị cấm đều từng góp mặt trong hai trận thắng quan trọng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0). Nếu các kết quả này bị FIFA hủy bỏ, Malaysia có thể mất ngôi đầu bảng F và đối mặt nguy cơ bị loại sớm khỏi giải đấu.

Trong khi đó, người hâm mộ Malaysia vẫn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ FAM. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời kêu gọi minh bạch và cải tổ được đưa ra. Một số ý kiến cho rằng đây là cơ hội để bóng đá Malaysia làm lại từ đầu, nhưng chỉ khi Liên đoàn thực sự dám đối diện với sai lầm và tuân thủ quy định quốc tế.