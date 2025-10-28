Cần Thơ chuẩn bị thực hiện dự án 5.300 tỉ đồng chống ngập, bảo vệ vùng trũng 28/10/2025 15:29

Ngày 28-10, UBND TP Cần Thơ làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (Dự án MERIT - WB11).

Tại buổi làm việc, đại diện Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, Dự án MERIT - WB11 do Bộ NN&MT thực hiện.

Hiện nay, dự án này đã xin ý kiến của WB và các bộ, đang trình Bộ NN&MT, dự kiến phê duyệt nghiên cứu tiền khả thi trong tháng này, chậm nhất là tháng 11-2025. Dự án này dự kiến sẽ làm trước để định hướng cho các dự án của các tỉnh làm tiếp theo.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024 - 2031. Tổng mức đầu tư sau khi nghiên cứu kỹ và làm lại là 222 triệu USD, tương đương 5.300 tỉ đồng, trong đó vốn vay là 175 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Úc là 10 triệu USD.

UBND TP Cần Thơ làm việc với Đoàn công tác của WB ngày 28-10. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, dự án Đại Ngãi, Mỹ Xuyên sẽ xây dựng 2 cống âu thuyền Đại Ngãi, Mỹ Xuyên, đảm bảo nước ngọt cho vùng 51.000 ha. Đồng thời, dự án này chống ngập cho toàn bộ đô thị của Sóc Trăng trước đây, hiện nay là phường Phú Lợi và một số phường lân cận; chống ngập cho thị trấn Mỹ Xuyên trước đây. Khi triều cường lên thì hai cống này vận hành không cho nước triều vào.

Đồng thời, dự án này tạo nguồn nước mặt thô cho khu vực này. Trước đây Sóc Trăng cũ cấp nước sinh hoạt là nước ngầm thì khi làm dự án này, nếu chất lượng nước cải thiện thì sẽ có nước mặt để cung cấp cho đô thị và dân cư.

Tổng mức đầu tư 2 cống này khoảng 1.500 tỉ, sẽ đưa vào trình phê duyệt trong giai đoạn tới đây.

Giải pháp 2 cống âu thuyền Đại Ngãi và Mỹ Xuyên.

Phần thứ hai trong WB11 là tập trung cho vùng trũng 4 huyện của Sóc Trăng trước đây và vùng trũng của Hậu Giang nằm trong bán đảo Cà Mau và hoàn thiện thêm cho dự án WB9 trước đây làm cho Cù Lao Dung nhưng chưa khép kín toàn bộ, giai đoạn này tiếp tục đầu tư 45 km đê. Sau khi đầu tư tiếp thì toàn bộ Cù Lao Dung gồm hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung khép kín toàn bộ.

Cụ thể, đề xuất của tỉnh Sóc Trăng trước đây gồm kiểm soát ngập úng tại tiểu vùng 1, đầu tư chủ yếu các ô bao khép kín, bờ bao kết hợp đường giao thông thích ứng với nông thôn mới. Vùng 2 của Cù Lao Dung, trước đây WB9 làm 85 km nhưng mới được 40 km, còn lại trong dự án này làm khép kín toàn bộ cù lao.

Hậu Giang trước đây dự kiến nạo vét các tuyến kênh trục (32 km) và kênh nhánh (47 km). Đồng thời xây dựng hai tuyến đê bao (41 km) để kiểm soát xâm nhập mặn và triều cường, ngoài ra còn xây dựng 14 ô bao tương tự Sóc Trăng để chủ động trong sản xuất, các mô hình sinh kế như lúa, cây ăn trái, kết hợp đường giao thông để vận chuyển hàng hóa, phương tiện…

Ngày 5-8-2025, HĐND TP Cần Thơ ban hành nghị quyết bố trí cho việc thực hiện cả hai dự án này. Đến ngày 17-10-2025, trong cuộc họp, TP Cần Thơ đề nghị sát nhập hai dự án này thành một, đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính và WB. Ngày 21-10, Sở NN&MT được giao thực hiện dự án này...

Hai dự án của Sóc Trăng và Hậu Giang sau khi sáp nhập lại khoảng 2.550 tỉ. Dự kiến đến cuối tháng 12-2025 sẽ trình báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư để WB cho ý kiến, sang năm 2026 thực hiện nghiên cứu khả thi và thi công.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia, Lào, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia, Lào, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, cam kết tiếp tục đồng hành với các địa phương trong vùng ĐBSCL về thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế, cơ sở hạ tầng.

Bà bày tỏ ấn tượng về tiến độ dự án đã đạt được và hỏi lãnh đạo TP có thể phê duyệt báo cáo khả thi vào tháng 4-2026 được không. Bà Mariam J. Sherman cho rằng, nếu làm được thì sẽ hoàn thành các công việc chuẩn bị, sớm có vốn để triển khai các hoạt động, chứng minh cho các bên thấy sau khi sáp nhập công việc trôi chảy, hiệu quả nhanh chóng hơn.

“Đây là dự án nếu mà làm tốt, thành công và nhanh chóng thì sẽ tạo niềm tin, tạo nền tảng cho các dự án tiếp theo” – bà Mariam J. Sherman nói.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, với mong muốn của bà Mariam J. Sherman, TP sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 4-2026.

TP kiến nghị WB hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật để hoàn chỉnh các bước xây dựng dự án; hỗ trợ huy động nguồn vốn không hoàn lại.

“Thời gian tới mong WB tiếp tục hỗ trợ TP phát triển đô thị bền vững, thích ứng môi trường, đặc biệt chuyển đổi sinh kế cho người dân” – Phó Chủ tịch TP Cần Thơ nói.