Cựu HLV của MU nhập viện phẫu thuật liên tục 24/09/2025 13:59

Cựu HLV tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick, cần được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện sau khi bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật mắt cá chân gần đây. Chiến lược gia người Đức Ralf Rangnick đang được điều trị tại bệnh viện và cần được chăm sóc thêm.

Cựu HLV tạm quyền 67 tuổi của Manchester United Rangnick đã trải qua nhiều ca phẫu thuật mắt cá chân trong những tháng gần đây. Và đội tuyển quốc gia Áo đã bị ảnh hưởng sau ca phẫu thuật gần đây nhất của Rangnick tại Murnau, Bavaria (Đức) vào tuần trước.

Biến chứng từ phẫu thuật mắt cá chân và nhiễm trùng sau đó đồng nghĩa với việc Rangnick sẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa, gây khó cho quá trình dẫn dắt tuyển Áo của ông. Ban đầu, Rangnick đã trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân vào tháng 6 nhưng đã phải phẫu thuật khẩn cấp vào tháng 7 do biến chứng. Bây giờ, chấn thương ở mắt cá chân lại khiến Rangnick phải trải qua một ca phẫu thuật khác vào tuần trước, và tờ Bild (Đức) cho biết nhiễm trùng là "lý do nghiêm trọng" khiến Rangnick phải nằm viện kéo dài.

Johannes Gabel, một chuyên gia về mắt cá chân từng làm việc với một số ngôi sao hàng đầu của Đức bao gồm Manuel Neuer và Jamal Musiala, sẽ giám sát quá trình điều trị tiếp theo của Ralf Rangnick.

Ralf Rangnick - Cựu HLV của MU nhập viện phẫu thuật liên tục trong thời gian gần đây. ẢNH: EPA

Tình hình của Rangnick có nghĩa là ông buộc phải sẽ không công bố danh sách tập trung đội tuyển Áo vào ngày 29-9 trước trận đấu vòng loại World Cup 2026 với San Marino và Romania vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, Rangnick dự kiến ​​sẽ kịp trở lại dẫn dắt tuyển Áo trong 2 trận đấu đó. Trợ lý của Rangnick là Lars Kornetka, sẽ công bố đội hình tuyển Áo vào ngày 29-9.

Rangnick đã có một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền của MU từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 sau khi "quỷ đỏ" quyết định chia tay HLV Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick giành 11 chiến thắng trong số 29 trận đấu dẫn dắt MU, trước khi MU bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag.

Ban đầu, Rangnick được MU thuê đảm nhận vai trò cố vấn tại CLB sau thời gian làm việc tại băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã quyết định Rangnick sẽ rời Old Trafford. Ngay sau đó, Rangnick ký hợp đồng trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia Áo.