Erling Haaland cùng tuyển Na Uy dùng tiền đá bóng viện trợ nhân đạo 16/09/2025 16:02

(PLO)-Số tiền thu được từ bán vé trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Na Uy của siêu sao Haaland đấu Israel sẽ được dùng để viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Erling Haaland phấn khởi cùng tuyển Na Uy đoạt vé dự World Cup. Ảnh: CGTN

Số tiền viện trợ nhân đạo dự kiến sẽ lên tới hàng trăm nghìn USD, được quyên góp thông qua tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (Doctors Without Borders).

Trước thềm trận đấu sẽ diễn ra ngày 11-10 tại Oslo đã bán hết vé, Liên đoàn bóng đá Na Uy công bố thỏa thuận hợp tác với tổ chức y tế từng đoạt giải Nobel Hòa bình nêu trên.

“Số tiền này sẽ được dành riêng cho hoạt động cứu trợ tại chỗ ở Gaza và các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi chiến tranh”, Liên đoàn bóng đá Na Uy nhấn mạnh về việc viện trợ nhân đạo.

Trong bối cảnh Israel gần như không phải chịu áp lực nào trong lĩnh vực thể thao về việc cấm hoặc bị tẩy chay các trận đấu kể từ khi xung đột Gaza leo thang vào tháng 10-2023, Na Uy cam kết dành nguồn thu từ bóng đá để hỗ trợ người dân Palestine.

Trong khi đó, sau cuộc chiến với Ukraine hồi tháng 2-2022, Nga đã bị cấm tham dự bóng đá quốc tế, do quá nhiều liên đoàn thành viên UEFA từ chối đối đầu với các đội tuyển Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch LĐBĐ Na Uy – bà Lise Klaveness cho biết: “Là thành viên của FIFA và UEFA, chúng tôi buộc phải chấp nhận Israel tham gia các giải đấu này. Cùng với đó, chúng tôi không thể và sẽ không thờ ơ trước những đau khổ nhân đạo đang diễn ra tại khu vực, đặc biệt là các cuộc tấn công mất cân đối nhằm vào dân thường ở Gaza”.

Na Uy đã đưa ra lập trường chính trị cứng rắn, trong bối cảnh đội tuyển nam quốc gia đang sở hữu thế hệ cầu thủ tốt nhất trong nhiều thập niên, với ngôi sao Erling Haaland dẫn dắt hàng công. Đội tuyển Na Uy được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ năm 1998, khi đang dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của cả tuyển Ý.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch LĐBĐ Ý- Gabriele Gravina cũng đề cập tới những thách thức khi đối đầu tuyển Israel, đối thủ mà Ý sẽ tiếp vào ngày 14-10 ở Udine.

“Chúng tôi ý thức rõ sự nhạy cảm trong dư luận Ý về trận đấu này. Chúng tôi coi trọng phẩm giá con người, vì vậy chúng tôi rất đau buồn trước những gì đang diễn ra ở Palestine”, ông Gravina chia sẻ trong phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia.

Hiện chưa rõ Liên đoàn bóng đá Na Uy sẽ thu được lợi nhuận bao nhiêu từ khoảng 23.000 vé được bán ra cho trận đấu tại sân Ullevaal để viện trợ nhân đạo nhưng theo Liên đoàn bóng đá Na Uy, một công ty đầu tư lớn của Na Uy đã cam kết đóng góp thêm 3 triệu kroner (305.000 USD) cho công việc này.

Từ lâu, bóng đá Na Uy đã được coi là một trong những nền bóng đá mang tính chính trị cao nhất trong số 211 thành viên của FIFA. Quyết định lần này cũng đã được tổ chức nhân đạo có trụ sở tại Geneva (được biết đến rộng rãi với tên tiếng Pháp là Medecins Sans Frontieres) ca ngợi.

Cùng với tham vọng giành vé dự World Cup, tuyển Na Uy viện trợ nhân đạo cho người dân tại dải Gaza.

“Điều này phản ánh sứ mệnh nhân đạo của MSF là cứu sống và xoa dịu đau khổ bất kể niềm tin, nguồn gốc, khuynh hướng, giới tính hay màu da của con người”, Tổng thư ký Lindis Hurum nhấn mạnh đến viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Cả bà Klaveness và ông Gravina đều là thành viên trong Ủy ban điều hành của UEFA, trong đó có đồng nghiệp Moshe Zuares thuộc Liên đoàn bóng đá Israel.

Phó chủ tịch thường trực UEFA, ông Gravina cho biết LĐBĐ Ý “sẽ phối hợp với UEFA để thực hiện một số sáng kiến nhân đạo” xung quanh trận đấu ngày 14-10.

Tại Udine tháng trước, UEFA đã tổ chức trận Siêu cúp châu Âu – giữa PSG (vô địch Champions League) và Tottenham (vô địch Europa League) – và đã trải băng rôn trên sân trước trận với dòng chữ: “Ngừng giết hại trẻ em, ngừng giết hại dân thường”.

Đội tuyển Ý đã không thể góp mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất, và việc từ chối thi đấu với Israel đồng nghĩa họ sẽ bị xử thua 0-3 theo quy định.