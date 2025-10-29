Nghi can dùng dao sát hại nữ chủ quán cà phê ở Cần Thơ bị bắt 29/10/2025 20:49

(PLO)- Vương Hoàng Nhân - nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Cần Thơ đã bị bắt sau gần 4 ngày lẩn trốn.

Tối 29-10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê trên địa bàn xã Thạnh Xuân.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo về việc chị NCKD (32 tuổi, chủ quán cà phê tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân), bị một nam thanh niên dùng dao tấn công gây thương tích nặng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Thạnh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Nghi phạm Vương Hoàng Nhân bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 28-10, lực lượng công an đã bắt giữ Vương Hoàng Nhân (27 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TP.HCM) khi người này đang lẩn trốn tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra nhanh, Nhân dương tính với ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nhân để điều tra về tội giết người.