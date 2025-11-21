Nhiều người hốt hoảng sơ tán vì tin vỡ đập bịa đặt trên mạng 21/11/2025 10:47

(PLO)- Nhiều người dân ở Đắk Lắk hốt hoảng sơ tán vì các tin bịa đặt về vỡ đập, thủy điện không an toàn trên mạng xã hội.

Ngày 21-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) được đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt, sai sự thật.

Vì vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý nghiêm người tung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định tin vỡ đập Đồng Cam là giả. Ảnh: C.A

Cùng ngày, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết đập Đồng Cam vẫn an toàn, không bị vỡ.

Theo ông Thi, mưa lũ khiến 80% nhà dân trên địa bàn xã bị ngập. Địa phương đang phối hợp triển khai ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực các vùng bị cô lập.

Trước đó, ngày 20-11, cũng có tin đồn cho rằng đập thủy điện Buôn Tua Srah tại Đắk Lắk đang không an toàn, gây hoang mang cho người dân vùng hạ du. Vì vậy, nhiều hộ dân vùng trũng thấp tại xã Nam Ka đã sơ tán lên vùng cao, dựng lều, bạt trên xe công nông để tránh trú.

Theo thông báo ngày 21-11 của Công ty thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý, vận hành thủy điện buôn Tua Srah), tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn, ổn định.

Các chế độ vận hành như hạ thấp mực nước hồ, cắt, giảm lũ cho hạ du đều được thực hiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và giảm lũ tối đa cho vùng hạ du.

Nhiều người dân xã Nam Ka rời nhà, dựng lều sơ tán vì tin giả. Ảnh: H.T

Hiện nay, lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã giảm xuống dưới ngưỡng gây lũ, đang tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du.

Công ty thủy điện Buôn Kuốp cho biết luôn sẵn sàng phối hợp với chính quyền, người dân đi kiểm tra hiện trạng công trình. Qua đó, sẽ có thông tin chính xác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống của nhân dân vùng hạ du, không lan truyền những tin đồn thất thiệt.

Theo ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch UBND xã Nam Ka, do lo lắng thủy điện Buôn Tua Srah xả nước, gây lũ lụt nên chiều 20-11, bà con đã sơ tán lên vùng cao. Khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng phía công ty thủy điện đã tới thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hướng dẫn bà con.

Theo ông Luận, đến sáng nay, nước lũ không dâng, bà con đã trở về nhà lao động, sản xuất bình thường.