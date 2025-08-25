Nóng: Nhiều gương mặt mới lên tuyển Việt Nam mà không có... HLV Kim Sang-sik 25/08/2025 17:37

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại guồng quay vào ngày 29-8, với đợt tập trung mới tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho loạt trận then chốt ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, trong khi HLV Kim Sang-sik vắng mặt vì dẫn dắt U-23 quốc gia.

Đội tuyển quốc gia hội quân lần thứ 3 trong năm 2025, diễn ra trong bối cảnh HLV Kim Sang-sil đang cần một cuộc rà soát toàn diện về lực lượng, cả về chất lượng lẫn sự ổn định, trước khi bước vào chặng đường đầy thử thách vào tháng 10.

Khác với những đợt tập trung trước vốn chủ yếu dựa vào bộ khung quen thuộc, lần này danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là thủ môn Quan Văn Chuẩn của CLB Hà Nội từng được đánh giá cao ở các cấp độ U-23; Hậu vệ trẻ Trần Hoàng Phúc (Công an TP.HCM) và Đinh Quang Kiệt (HA Gia Lai), những cái tên đã thi đấu nổi bật tại V-League mùa này.

Đội tuyển Việt Nam còn có sự tái xuất của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định) và tiền đạo tân binh Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), một chân sút đang lên của bóng đá nội. Những sự bổ sung này cho thấy ban huấn luyện muốn mở rộng phạm vi thử nghiệm, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ hòa nhập và tìm kiếm cơ hội cạnh tranh suất dự giải châu lục.

Đội tuyển quốc gia tập trung vào ngày 29-8 chơi hai trận giao hữu với CLB Nam Định và Công an Hà Nội. Ảnh: CCT.

Bên cạnh với sự xuất hiện của những nhân tố mới, tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương. Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của Thanh Hóa và hậu vệ Phan Tuấn Tài của Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn chiến thuật, nhất là khi cả hai từng để lại nhiều dấu ấn trong màu áo tuyển trước đây. Sự trở lại của họ không chỉ củng cố chiều sâu đội hình mà còn giúp ổn định tinh thần cho toàn đội.

Một điểm đặc biệt trong đợt hội quân này là sự vắng mặt của… HLV Kim Sang-sik. Do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dưới U-23 tuổi tham dự vòng loại U-23 châu Á 2026, ông tạm thời không trực tiếp điều hành tuyển quốc gia. Trách nhiệm được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh – người từng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các đội trẻ và được đánh giá cao ở khả năng quản lý con người. Đây cũng là một cơ hội để ông Vinh ghi dấu ấn riêng, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần một bàn tay đủ mềm dẻo để vừa thử nghiệm, vừa giữ ổn định cục diện.

Trong khoảng hai tuần tập trung, đội tuyển sẽ rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, lịch trình có hai trận đấu tập quan trọng: gặp CLB Công an Hà Nội vào ngày 4-9 và đối đầu nhà đương kim vô địch V-League Nam Định ngày 7-9. Cả hai đội bóng này đều đang sở hữu dàn ngoại binh chất lượng cùng phong độ cao ở V-League, vì thế được xem là những quân xanh lý tưởng. Qua đó, ban huấn luyện có thể kiểm tra năng lực đối kháng, khả năng pressing và tổ chức tấn công của các học trò trong điều kiện gần sát với thực tế thi đấu quốc tế.

HLV Kim Sang-sik giao quyền cho phó tướng Đinh Hồng Vinh do ông bận nắm tuyển U-23 Việt Nam đá vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Với người hâm mộ, đợt tập trung này chưa hẳn mang đến sự chờ đợi về kết quả thắng thua, mà quan trọng hơn là những dấu hiệu khởi sắc. Sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ gợi nhớ đến cách HLV Park Hang-seo từng làm mới đội tuyển Việt Nam, khi trao cơ hội cho những gương mặt ít tên tuổi. Câu hỏi đặt ra là liệu lần thử nghiệm này có thể mở ra một lớp nhân sự mới, đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Ngày 29-8, khi các cầu thủ tập trung trở lại, bầu không khí tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chắc chắn sẽ sôi động. Với những người mới, đây là thời cơ giúp họ chứng minh bản thân dưới mắt ban huấn luyện. Với những trụ cột tuyển Việt Nam cũng là dịp để giữ vững phong độ và tinh thần chiến đấu. Và với quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đây là thử thách quan trọng để khẳng định mình trong vai trò “người đóng thế” nhưng có thể để lại những ảnh hưởng tích cực.