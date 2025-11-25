Tổng Bí thư: 'Ô nhiễm thế này thì làm sao hết được ung thư phổi?' 25/11/2025 16:07

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền hoặc ốm đau, rồi cuộc sống không vui thì đó không phải là mục tiêu của chúng ta.

Ngày 25-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và y tế giai đoạn 2026-2035.

Phát biểu tại đoàn TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là những trụ cột rất quan trọng, không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để phát triển.

Ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu và tập trung cho y tế dự phòng

Dù tăng trưởng ở mức nào, cuộc sống ổn định ra sao, Tổng Bí thư nhấn mạnh người dân phải được thụ hưởng những thành quả ấy. “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền hoặc ốm đau, rồi cuộc sống không vui thì đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Cuộc sống phải thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ” - Tổng Bí thư nói.

Nhắc tới cụm từ “mục tiêu quốc gia”, Tổng Bí thư đánh giá tên gọi của chương trình rất hay, điều này đồng nghĩa đây không phải chương trình của riêng ngành y tế hay giáo dục. “Phải thoát ra được khuôn khổ của các lĩnh vực, các ngành. Toàn dân phải vào cuộc việc này” - theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 25-11. Ảnh: PHẠM THẮNG

Góp ý cụ thể về y tế, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “phải đạt được mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân” chứ không phải loanh quanh những việc đang làm. Ông cho rằng điều quan trọng là chăm sóc sức khỏe ban đầu và tập trung cho y tế dự phòng, thay vì tập trung cho khám, chữa bệnh như hiện nay.

Nếu dự phòng kém, Tổng Bí thư cho rằng bệnh sẽ “phát triển kinh khủng”. “Ô nhiễm thế này thì làm sao hết được ung thư phổi? Uống nước như thế này nữa thì còn bao nhiêu bệnh nữa? Ở nước ngoài, người ta uống ngay được từ vòi, còn mình đến nước nấu chín rồi vẫn còn sợ, nước uống đóng chai vẫn ngộ độc” - Tổng Bí thư nói và cho rằng nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì có xây đến bao nhiêu bệnh viện cũng không thể đủ, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể giải quyết được việc này.

Về đầu tư cho y tế, lãnh đạo Đảng lưu ý việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng bệnh viện và trang thiết bị y tế cũng như đầu tư cho đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế. “Điều ong tiếng ve chỗ này chỗ khác, dù số lượng này ít nhưng cũng phải giải quyết triệt để” - Tổng Bí thư yêu cầu.

Đặt mục tiêu phải học các môn toán, văn, sử… bằng tiếng Anh

Trong lĩnh vực giáo dục, Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần “có học sinh phải có lớp, có học sinh phải có trường, đảm bảo các cháu đều được đến trường”. Ông dành sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng trường nội trú ở các xã biên giới và nhấn mạnh “trường phải đạt chuẩn”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc dạy học bơi cho học sinh miền núi. Trước ý kiến cho rằng đầu tư bể bơi ở miền núi là lãng phí, Tổng Bí thư khẳng định “đây là việc cần thiết”. “Các cháu ở thành phố được bơi, các cháu miền núi tại sao không được học bơi?” - ông đặt câu hỏi và đề nghị phải cho học sinh ở đây học bơi ngay trong năm học 2026-2027.

Với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Tổng Bí thư lưu ý “không phải chỉ học tiếng Anh mà phải học toán bằng tiếng Anh, học văn bằng tiếng Anh, học sử bằng tiếng Anh”. Muốn như vậy phải đào tạo được đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu này…

Ngoài ra, chương trình dạy và học, theo Tổng Bí thư, cũng là nội dung rất quan trọng.

Về chăm sóc cho người yếu thế, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý quan tâm đối tượng trẻ bị bỏ rơi. Ông nêu thực tế cơ sở nuôi dưỡng công lập chỉ đáp ứng được 3%, khoảng 15.000 cháu, đây chủ yếu là những cháu bị bệnh, bố mẹ, gia đình từ chối vì quá khó khăn.

“Vậy xã hội có bỏ được không? Gia đình đã từ chối rồi, xã hội phải ra tay” - ông nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu hai ngành y tế, giáo dục nghiên cứu vấn đề này. “Mình có mười mấy trường SOS nhưng bây giờ thế giới cũng thu hẹp mô hình này. Người ta đưa về xã hội, về gia đình, đây là cách chăm sóc tốt nhất” - Tổng Bí thư nói và cho rằng nếu để trẻ cứ thế lớn lên mà không nơi nương tựa, tương lai có khi lại thành tội phạm.

Tổng Bí thư lưu ý phải đầu tư ngay từ đầu là tốt nhất, nuôi dưỡng các cháu thành người tử tế, được học hành, đóng góp, cống hiến cho xã hội. Theo ông, đây là mục tiêu quốc gia nhưng cũng là trách nhiệm của xã hội.