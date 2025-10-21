TP.HCM: Ô tô lật ngửa sau va chạm trên cầu Bình Lợi 21/10/2025 08:21

(PLO)- Cú tông mạnh khiến ô tô lật ngửa giữa cầu Bình Lợi, tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin được người dân phá cửa cứu ra ngoài.

Ngày 21-10, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai ô tô xảy ra trên cầu Bình Lợi khiến một xe bị lật ngửa nằm chắn ngang giữa cầu.

TP.HCM: Ô tô lật ngửa sau va chạm trên cầu Bình Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng va chạm lớn trên cầu Bình Lợi (thuộc phường Hiệp Bình).

Thời điểm này, ô tô mang biển số 47A-180… do một nam thanh niên điều khiển đang lưu thông hướng từ TP Thủ Đức (cũ) về sân bay Tân Sơn Nhất thì bất ngờ bị ô tô du lịch màu trắng mang biển số 51K-207… tông mạnh từ phía sau.

Hiện trường ô tô trắng lật ngửa, chắn ngang trên cầu Bình Lợi sau va chạm. Ảnh: PH

Cú tông mạnh khiến ô tô trắng văng sang làn đường ngược lại và lật ngửa giữa cầu. Người dân đi đường nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa tài xế bị thương ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc điều tiết giao thông, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn trên cầu Bình Lợi. Ảnh: XH

Trước đó, gần 11 giờ ngày 19-10, một người đàn ông điều khiển xe máy cũng đã tử vong sau khi ngã trên dốc cầu Bình Lợi, TP.HCM.

Thời điểm trên, ông NHH (66 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy 59V1-361.40 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi xe đang đổ dốc cầu Bình Lợi thì mất lái, ngã xuống đường và đập đầu, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy trượt đi khoảng 30 m rồi văng vào dải phân cách mới dừng lại.