Trả ma túy cho công nhân thay vì tiền công 11/09/2025 19:21

(PLO)- Kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh ma túy năm lán trại tại công trường thi công trong Khu Công nghiệp AMATA ở Quảng Ninh, công an phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với ma túy.

Ngày 11-9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Hiệp Hòa vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, lực lượng An ninh cơ sở và các đơn vị chức năng liên quan khác trực tiếp tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các công nhân trong khu lán trại tại công trường thi công trong Khu Công nghiệp AMATA thuộc thôn Sông Khoai 3, phường này.

Lực lượng chức năng kiểm tra các lán trại tại công trường thi công trong Khu Công nghiệp AMATA thuộc thôn Sông Khoai 3. Ảnh: CAQN

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh với ma túy năm lán trại, với tổng số hơn 100 công nhân, người lao động tỉnh ngoài đang sinh hoạt tại công trường thi công, qua đó đã phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với ma túy.

Quá trình đấu tranh với các trường hợp dương tính với ma túy và khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện bốn “tép” ma túy tại giường ngủ của TAK (31 tuổi, trú tại thôn Nậm Chậu, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và hai gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang của LVN (31 tuổi, trú tổ dân phố Co Hả, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

T.A.K và L.V.N trả ma túy do T.V.T đưa để thay tiền công cho công nhân. Ảnh: CAQN

Mở rộng điều tra, Công an phường Hiệp Hòa phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định TVT (56 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là người đưa ma túy cho TAK và LVN để hai người này trả ma túy cho các công nhân sử dụng thay tiền công.

Công an phường Hiệp Hòa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành điều tra, xác minh làm rõ tính chất hành vi của những người này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thu thập hồ sơ để xử lý đối với các trường hợp dương tính với ma túy theo đúng quy định của pháp luật.