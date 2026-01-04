Chiến sự Nga - Ukraine 4-1: Giao tranh cường độ cao, ác liệt Donetsk và Zaporizhzhia; Ông Zelensky nêu điều kiện tiên quyết của thỏa thuận hòa bình 04/01/2026 07:31

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với hơn 190 cuộc giao tranh trong ngày; Hai bên nói về thương vong của đối phương; Ông Zelensky tuyên bố thỏa thuận hòa bình phải bao gồm sự hiện diện quân sự của Anh và Pháp ở Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt tại mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia.

Giao tranh cường độ cao

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 3-1 lực lượng Ukraine đã đụng độ 191 lần với quân Nga, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở các TP Pokrovsk (Donetsk) và Huliaipole (Zaporizhzhia).

“Từ đầu ngày, đã có 191 cuộc giao tranh. Theo thông tin cập nhật, đối phương đã thực hiện một vụ tấn công bằng tên lửa vào các vị trí và khu dân cư của chúng ta, 41 cuộc không kích sử dụng 110 quả bom dẫn đường, và 3.440 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Họ cũng đã tiến hành 2.341 vụ pháo kích và bắn súng cối” - theo tuyên bố của bộ này.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.210.630 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 750 thương vong trong ngày 3-1.

Ngày qua, Bộ Chỉ huy Tác chiến “Phía Đông” của Ukraine nói rằng các hoạt động tác chiến của Ukraine vẫn đang tiếp diễn tại các khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, và lực lượng Kiev tiếp tục kiểm soát phần phía bắc của Pokrovsk.

Đơn vị này tuyên bố đã đẩy lùi 49 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương Ukraine báo cáo về 6 người chết và 42 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 3-1, theo tờ Kyiv Independent.

Không quân Ukraine nói rằng đêm qua Nga đã phóng 95 UAV vào Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 80 UAV. 15 chiếc còn lại đã tấn công 8 địa điểm.

Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga đã tấn công trung tâm khu vực Kharkiv, khiến 2 người thiệt mạng, cùng 31 người bị thương, theo Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Ukraine.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc không kích của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương ở TP Kostiantynivka. Một cuộc tấn công khác của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương ở thị trấn Druzhkivka, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tại tỉnh Kherson, quân Moscow đã nhắm mục tiêu vào 26 khu dân cư, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo chính quyền quân sự địa phương.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, khu vực Synelnykove đã bị quân Nga tấn công. Hậu quả của cuộc tấn công là 2 người bị thương.

Tại tỉnh Sumy, một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) Nga đã làm bị thương một người quận Krasnopillia, theo thông báo của chính quyền quân sự địa phương.

Tại tỉnh Mykolaiv, Tỉnh trưởng Vitalii Kim đưa tin rằng lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hậu quả của cuộc tấn công bằng 30 UAV Nga là một số khu vực trong vùng bị mất điện.

. Nga chưa bình luận về các thông trên.

Nga tuyên bố tiến quân tại Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga ngày 3-1 đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Bondarnoye ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.300 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã loại khỏi vòng chiến 220 binh sĩ Ukraine trong ngày qua, trong khi nhóm tác chiến phía Đông đã hạ 215 binh sĩ đối phương.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây thương vong cho 400 binh sĩ Ukraine trong 24 giờ qua.

Nhóm tác chiến phía Bắc cũng loại tới 210 binh sĩ Ukraine. Ukraine mất 40 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với nhóm tác chiến Dnepr trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Nhóm tác chiến phía Tây của Nga - ông Ivan Bigma cho biết trong 24 giờ qua, nhóm tác chiến này đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm đột phá vào TP Kupyansk (Kharkiv)

“Trong 24 giờ qua, tại hướng Kupyansk, một đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 6 đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của một đội hình thuộc lữ đoàn xung kích số 92 và lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 của Ukraine tại khu vực Palamarevka và Blagodatovka nhằm mục đích đột phá vào Kupyansk” - ông Bigma nói.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong ngày qua, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển được quân đội Ukraine sử dụng tại 156 địa điểm.

Bộ này cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 124 UAV và 15 quả bom thông minh của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Thỏa thuận hòa bình phải bao gồm sự hiện diện quân sự của Anh và Pháp

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ngày 3-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào trong tương lai cho Ukraine đều phải bao gồm sự hiện diện thực tế của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng từ Pháp và Anh là cần thiết cho hòa bình, theo Kyiv Independent.

Phát biểu sau cuộc gặp với các cố vấn của các nhà lãnh đạo phương Tây tại Kiev, ông Zelensky nói vẫn chưa có phiên bản cuối cùng của thỏa thuận đảm bảo an ninh, nhưng nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự là yếu tố bắt buộc của bất kỳ gói hòa bình nào.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, sự hiện diện (quân sự) rất quan trọng đối với chúng tôi. Không phải ai cũng sẵn sàng cho điều này. Nhưng sự hiện diện quân sự là một trong những yếu tố quan trọng, và thậm chí sự tồn tại của Liên minh Thiện chí cũng phụ thuộc vào việc họ có sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của mình hay không” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky thừa nhận rằng một số thành viên liên minh cuối cùng có thể sẽ không gửi quân, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn có những yêu cầu tối thiểu.

“Anh và Pháp là chủ tịch liên minh. Sự hiện diện quân sự của họ là bắt buộc” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng danh sách cuối cùng các quốc gia sẵn sàng triển khai quân đội sẽ chỉ được xác định rõ ràng sau khi các quy trình phê chuẩn của quốc hội tại các quốc gia thành viên được thông qua.

“Vấn đề này liên quan khía cạnh nghị viện, bởi vì ngay cả khi một nhà lãnh đạo sẵn sàng đưa ra những quyết định nhất định, sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, ngay cả khi quân đội sẵn sàng hiện diện ở Ukraine, thì sự ủng hộ của quốc hội vẫn là điều cần thiết theo hiến pháp của nhiều quốc gia châu Âu” - ông Zelensky nói thêm.

Nga cũng như Liên minh Thiện chí chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.