Độc đáo lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương ở Nha Trang 28/01/2026 19:18

(PLO)- Ngày 28-1, tại TP.HCM, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Kỷ Nguyên phối hợp giới thiệu Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến tổ chức các lễ hội - thể thao - giải trí mang tầm khu vực.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một lễ hội mô tô tầm cỡ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang. Với lợi thế khí hậu ôn hòa, hạ tầng đồng bộ và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, Nha Trang sẵn sàng chào đón hơn 2.000 biker chính thức, hơn 100 câu lạc bộ mô tô đến từ trên 8 quốc gia, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tham gia.

Các địa điểm diễn ra Castrol Superbike Fest 2026 được quy hoạch trải dài từ trung tâm thành phố dọc các bãi biển, kết nối các địa danh nổi tiếng: Quảng trường 2/4, Công viên Thanh Niên, Công viên Phù Đổng, khu vực Hòn Đỏ - ven biển Phạm Văn Đồng... hứa hẹn mang lại hành trình trải nghiệm đa dạng về cảnh quan và cảm xúc cho các biker tham dự.

Họp báo giới thiệu Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026 ngày 28-1 ở TP.HCM.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Castrol Superbike Fest 2026 sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm với rất nhiều hoạt động được thiết kế nhằm thúc đẩy tinh thần kết nối, giao lưu văn hóa giữa các biker.

Chuỗi hoạt động nổi bật bao gồm: Lễ diễu hành quy mô lớn với sự phối hợp của các Câu lạc bộ và hỗ trợ điều phối của các cơ quan chức năng; Đêm nhạc hội được đầu tư với sân khấu, âm thanh ánh sáng hoành tráng, chuyên nghiệp và nhiều tiết mục đặc biệt; hoạt động thiện nguyện cùng chương trình Hành trình trái tim; Trình diễn kỹ thuật của vận động viên trong nước và quốc tế; Thi đấu, giao lưu giữa các CLB xe phân khối lớn với các giải thưởng có giá trị.

Cuộc chơi ở Nha Trang còn có thi đấu Motor adventure/offroad tại khu vực tự nhiên ven biển; Miss Motor dành cho nữ biker có kỹ năng - phong thái - phong cách thời trang đặc trưng; Bình chọn, trao giải và trưng bày xe PKL đẹp - độc - lạ trong nước, quốc tế; Không gian trưng bày của các hãng xe nổi tiếng trên thế giới - khu phụ kiện biker; Trải nghiệm sản phẩm công nghệ, sản phẩm đặc sản địa phương;...

Ban tổ chức Lễ hội mô tô phân khối lớn có nhiều hoạt động hấp dẫn ở Nha Trang.

Thông qua Castrol Superbike Fest 2026, Ban tổ chức hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng biker văn minh, an toàn và đoàn kết. Sự kiện là cầu nối mở rộng quan hệ giữa các câu lạc bộ trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái mô tô, đồng thời kích cầu du lịch cho Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Lễ hội được phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam, Liên đoàn xe thể thao TP.HCM, Ban tổ chức Hành Trình Trái tim: CLB BMW Motorcycle Club Sài Gòn (BMW MC Saigon), CLB Ducati Official Club Saigon (D.O.C SAIGON), Typhoon, CLB Goldwing Phía Nam và Đồng đội (Goldwing Southern Club) và các CLB Trong nước và Quốc tế.