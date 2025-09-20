Đương kim vô địch giải mã hiện tượng Ninh Bình 20/09/2025 06:39

(PLO)- V-League 2025-2026 vào giai đoạn hấp dẫn ngay từ vòng 4, nơi người hâm mộ cả nước sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính, đặc biệt khi nhà đương kim vô địch Nam Định làm khách ở sân Ninh Bình.

Sức hút lớn nhất ở V-League cuối tuần này là màn chạm trán giữa Ninh Bình FC và đương kim vô địch Nam Định, trận đấu được ví như “derby vùng”, khi cả hai đều giương cao mục tiêu cạnh tranh ngôi vua. Đáng chú ý, tân binh Ninh Bình đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng với phong độ hủy diệt trong ba vòng mở màn.

Gay cấn tân binh đụng độ nhà đương kim vô địch

Ninh Bình là đội duy nhất ở V-League toàn thắng sau 3 trận, giành trọn vẹn 9 điểm, ghi đến 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Sự thăng hoa này đến từ lối chơi kết hợp hài hòa giữa dàn cầu thủ nội giàu kinh nghiệm và những ngoại binh có khả năng tạo đột biến.

Tiền vệ Hoàng Đức giữ vai trò nhạc trưởng, liên tiếp tung ra những đường chuyền sắc bén và đang có 3 kiến tạo, trong khi Dụng Quang Nho và Đức Chiến quán xuyến khu trung tuyến. Trên hàng công, bộ ba ngoại binh Gustavo Henrique, Daniel Da Silva và Geovane Magno trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự, trong đó Gustavo đã kịp bỏ túi 4 bàn thắng. Với sự ổn định hiếm thấy của một tân binh, Ninh Bình nhanh chóng nhảy vào nhóm ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương.

Phong độ cao của các cầu thủ Ninh Bình là thử thách lớn cho nhà đương kim vô địch Nam Định. Ảnh: CCT.

Đối thủ của Ninh Bình ở vòng 4 V-League chính là nhà đương kim vô địch Nam Định. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bước vào mùa bóng với áp lực bảo vệ ngôi vương sau hai mùa liên tiếp thống trị. Nhưng đội bóng thành Nam chưa thực sự vào guồng, khi mới thắng 2 trong 4 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch vẫn hiện rõ, đặc biệt trong trận thắng Ratchaburi 3-1 ở đấu trường AFC Champions League Two hồi giữa tuần. Với dàn cầu thủ từng chinh chiến nhiều năm như Marcio, Rafaelson và đặc biệt là những nhân tố trẻ, đội bóng này chưa bao giờ thiếu đi tinh thần chiến đấu. Vì thế, màn đối đầu giữa hàng công bùng nổ của Ninh Bình và hàng thủ giàu kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch Nam Định chắc chắn sẽ làm bùng nổ cầu trường.

Với sự từng trải và bản lĩnh của mình, rất nhiều khả năng đội bóng thành Nam sẽ giải mã hiện tượng Ninh Bình dù biết là không dễ dàng chút nào.

Hà Nội FC thay tướng mong đổi vận

Cựu vương Hà Nội FC chật vật đi tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Ảnh: CCT.

Vòng 4 chứng kiến một trận derby Thủ đô đầy căng thẳng giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Thật lạ khi cựu vương Hà Nội FC đang chìm trong khủng hoảng khi chưa thắng nổi trận nào sau 4 vòng, đồng thời vừa bị chính Viettel loại khỏi Cúp Quốc gia.

Thay đổi đã đến khi HLV Makoto Teguramori phải nhường ghế cho Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi. Đây là canh bạc của ban lãnh đạo Hà Nội FC, bởi họ kỳ vọng vị chuyên gia người Nhật Bản sẽ giúp đội bóng Thủ đô tìm lại phong độ vốn có. Văn Quyết cùng các đồng đội ra sân với quyết tâm cao độ nhằm “đòi nợ” Viettel, nhưng rõ ràng họ phải đối diện thử thách không nhỏ khi đối thủ đang có tinh thần hứng khởi.

Ở miền Nam, tâm điểm chú ý dồn về sân Gò Đậu, nơi chủ nhà Becamex TP.HCM sẽ tiếp đón CLB Công an TP.HCM. Thật khó cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức khi đội Becamex TP.HCM đang khủng hoảng trầm trọng với ba thất bại liên tiếp, trong đó gồm cú sốc bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi Trường Tươi Đồng Nai chơi ở giải hạng Nhất.

Chủ nhà Becamex TP.HCM khó lòng chống chọi với CLB Công an TP.HCM ở vòng 4 V-League. Ảnh: CCT.

Vất vả chồng chất cho Becamex TP.HCM khi hai ngoại binh Ogochukwu và Ismaila phải về nước gia hạn visa từ cuối tháng 8 và vẫn chưa quay lại. Điều này khiến HLV Nguyễn Anh Đức chỉ còn duy nhất ngoại binh Hugo Miguel trong đội hình. Việc thiếu tiền đạo cắm thực thụ đã khiến đội bóng đất Thủ trở nên bế tắc trong tấn công. Ở phía đối diện, CLB Công an TP.HCM sở hữu nhiều gương mặt từng nằm “trong ruột” Becamex như HLV Lê Huỳnh Đức hay đội trưởng Tiến Linh, và điều này càng khiến cuộc đối đầu trở nên kịch tính và thường tạo nên những bất ngờ khó lường.

Trong khi đó, vùng Trung bộ cũng hứa hẹn một trận cầu máu lửa với trận derby giữa SL Nghệ An và Hà Tĩnh. Hai đội vốn đã quá hiểu nhau về lối chơi lẫn con người, cộng thêm sự cạnh tranh khốc liệt vì màu cờ sắc áo địa phương, nên trận đấu này chắc chắn sẽ mang đến không khí rực lửa trên khán đài. Người hâm mộ xứ Nghệ vốn nổi tiếng cuồng nhiệt sẽ biến sân Vinh thành “chảo lửa”, tạo sức ép lớn cho cả hai bên.

Hai trận đấu khác vòng 4 V-League diễn ra vào ngày 20-9 với Hải Phòng và SHB Đà Nẵng cùng bước vào hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Hải Phòng sẽ phải làm khách trên sân Thanh Hóa, đội bóng luôn khó chịu mỗi khi được chơi tại tổ ấm. SHB Đà Nẵng, sau khi trở lại V-League, vẫn chưa thể hiện được nhiều và sẽ phải đối đầu với tân binh PVF-CAND, một tập thể trẻ trung nhưng tràn đầy khát khao. Cả hai trận đấu đều diễn ra cùng 18 giờ, hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến căng thẳng khi cả bốn đội đều quyết tâm bứt phá.