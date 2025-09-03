Giấc mơ Quả bóng vàng của Yamal 03/09/2025 14:55

(PLO)- Làng túc cầu thế giới đã bắt đầu nóng lên với những tranh luận bất tận quanh danh hiệu Quả bóng vàng, giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá, khi không còn Messi và Ronaldo.

Ngày 22-9, trái tim người hâm mộ đổ dồn về Paris, nơi Nhà hát du Chatelet sẽ một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi một cái tên được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để giành Quả bóng vàng.

Không còn Cristiano Ronaldo, không còn Lionel Messi, hai biểu tượng đã thống trị suốt hơn một thập kỷ. Bóng đá bước vào kỷ nguyên mới, với những tài năng trẻ, những siêu sao đang đạt độ chín, tất cả cùng hướng về chiếc cúp mạ vàng đầy mơ ước. Năm nay, người chiến thắng năm ngoái Rodri không có tên trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ do chấn thương kéo dài, đồng nghĩa chắc chắn một gương mặt mới sẽ đăng quang.

Trong số những ứng viên hàng đầu, cái tên gây chú ý nhất chính là Lamine Yamal, viên ngọc sáng của Barcelona. Mới 18 tuổi, chàng trai người Tây Ban Nha đã trải qua mùa giải 2024-2025 bùng nổ, góp công lớn vào cú ăn ba quốc nội của Barca với 18 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 55 trận.

Chân sút 18 tuổi chơi xuất thần ở mùa giải vừa qua trong màu áo Barcelona. Ảnh: EPA.

Mùa này, ngôi sao trẻ tiếp tục cho thấy sự ổn định khi ghi bàn trong hai trong ba trận mở màn La Liga. Chia sẻ với RTVE, Yamal không ngần ngại nói lên khát khao mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có: “Mỗi cầu thủ đều muốn giành Quả bóng vàng. Ai nói ngược lại đều là nói dối. Được góp mặt trong danh sách ở tuổi 18 đã là niềm tự hào. Tôi hy vọng giấc mơ ấy thành hiện thực”.

Tài năng trẻ này cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ các đồng đội. Marcus Rashford, ngôi sao người Anh đang khoác áo Barca theo dạng cho mượn từ Manchester United, khẳng định Yamal “chắc chắn sẽ giành Quả bóng vàng trong tương lai”, thậm chí có thể ngay trong năm nay. Rashford còn đánh giá cao cả Dembele và Raphinha, hai cầu thủ tấn công giàu đột biến của Barca, khi cho rằng họ cũng xứng đáng được nhắc tên trong cuộc đua.

Tuy nhiên, để chạm tay vào vinh quang, Yamal sẽ phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ. Ousmane Dembele, đồng đội cũ của anh tại Barca, giờ đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo PSG, được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất. Ở tuổi 28, Dembele vừa trải qua mùa giải đỉnh cao với 35 bàn thắng, 16 kiến tạo, góp công quan trọng vào cú ăn ba lịch sử của PSG, bao gồm chiếc cúp UEFA Champions League đầu tiên sau chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết tại Munich.

Dembele là đối trọng lớn nhất của Yamal trong cuộc đua Quả bóng vàng mùa này. Ảnh: EPA.

Thành công vang dội của PSG cũng giúp đội bóng nước Pháp thống trị danh sách rút gọn với chín cầu thủ góp mặt, trong đó có Vitinha, Raphinha, Mohamed Salah, Kylian Mbappe, Harry Kane và Cole Palmer. Sự hiện diện đông đảo này khiến cuộc đua năm nay trở nên khó lường, khi mọi ngôi sao đều có thành tích đáng nể cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Cơ chế bình chọn Quả bóng vàng vốn đã quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết gây tranh cãi. Một nhóm các nhà báo đến từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA sẽ bỏ phiếu, chọn ra cầu thủ họ tin là xuất sắc nhất. Những lá phiếu ấy không chỉ quyết định một giải thưởng, mà còn định hình cách thế giới nhìn nhận về một thời kỳ bóng đá. Đã từng có Messi, Ronaldo, Zidane, Kaka, Ronaldinho được tôn vinh, và giờ là lúc một chương mới đang mở ra.

Không chỉ có bóng đá nam, lễ trao giải còn vinh danh những nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Alexia Putellas, Alessia Russo và Leah Williamson đều đang nổi lên như những gương mặt sáng giá cho Quả bóng vàng nữ. Ngoài ra, các giải thưởng Kopa và Yashin, lần lượt dành cho cầu thủ trẻ và thủ môn xuất sắc nhất, cũng hứa hẹn gây chú ý khi ngày càng nhiều tài năng trẻ và những “người gác đền” xuất sắc tạo dấu ấn trong năm qua.

Quả bóng vàng tương lai khó thoát khỏi tay Yamal. Ảnh: EPA.

Dù ai được vinh danh, Quả bóng vàng luôn vượt lên trên một danh hiệu cá nhân. Nó là tấm gương phản chiếu cả một mùa giải, nơi thành công tập thể hòa quyện với sự tỏa sáng cá nhân. Năm nay, người hâm mộ mong đợi một cái tên trẻ trung như Lamine Yamal viết tiếp câu chuyện kỳ diệu, hoặc chứng kiến một ngôi sao đang độ chín như Dembele khẳng định đẳng cấp thế giới.

Paris ngày 22-9, ánh đèn Nhà hát du Chatelet sẽ sáng rực, và bóng đá thế giới sẽ có một tân vương. Nhưng trước khi khoảnh khắc ấy đến, mọi cuộc tranh luận, mọi lời dự đoán về Quả bóng vàng vẫn sẽ tiếp tục, khi nó chính là giấc mơ, là đỉnh cao mà mọi cầu thủ đều khao khát chạm tới.