Giới hạn của cùng của HLV Ruben Amorim trên ghế nóng Man United 09/10/2025 12:45

(PLO)- Manchester United đang ở trong hành trình tái thiết, và HLV Ruben Amorim là canh bạc lớn của Sir Jim Ratcliffe, vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối trong 3 năm, bất chấp áp lực nặng nề từ thành tích bết bát trong suốt mùa giải qua.

Sau khi chỉ giành 10 chiến thắng trong 34 trận ở Premier League, “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 – thành tích tệ nhất kể từ mùa 1973-1974, năm họ từng xuống hạng. Thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham cũng khiến đội bóng mất suất dự cúp châu Âu, khép lại một năm đầy thất vọng.

Thế nhưng, trái với suy đoán của giới truyền thông về một cuộc thay tướng, Jim Ratcliffe đồng sở hữu và cũng là người nắm quyền điều hành mảng bóng đá của Manchester United, đã lên tiếng ủng hộ Amorim một cách mạnh mẽ.

Niềm tin vào HLV Ruben Amorim

Trong cuộc trò chuyện với podcast The Business của tờ The Times, ông khẳng định HLV Ruben Amorim sẽ được trao toàn quyền 3 năm để chứng minh năng lực và thực hiện kế hoạch phục hưng đội bóng. “Tôi nhớ lại khi người ta từng yêu cầu sa thải Alex Ferguson trong hai năm đầu tiên của ông ấy”, Ratcliffe nói, “Cũng như Mikel Arteta ở Arsenal, ông ấy từng trải qua những năm đầu đầy sóng gió trước khi mọi thứ khởi sắc. Chúng ta cần kiên nhẫn, vì thành công trong bóng đá không bao giờ đến chỉ sau một đêm”.

Ông chủ Ratcliffe đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim trong 3 năm để vực dậy Manchester United. Ảnh: EPA.

HLV Ruben Amorim, 40 tuổi, được Ratcliffe chọn kế nhiệm Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Trước khi đến Old Trafford, ông từng là một trong những nhà cầm quân trẻ tài năng nhất châu Âu, gây tiếng vang cùng Sporting Lisbon với triết lý bóng đá hiện đại, pressing mạnh mẽ và khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, môi trường Premier League khắc nghiệt và tình trạng rệu rã của Man United khiến triết lý của ông chưa thể bén rễ. Dẫu vậy, Ratcliffe tin rằng Amorim chỉ cần thời gian và sự ổn định để đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có.

“Chúng tôi đã mắc sai lầm”, ông thừa nhận thẳng thắn, “Không còn nghi ngờ gì nữa, trong quá trình tái thiết, có những quyết định chưa đúng. Nhưng bóng đá luôn là thế, bạn học từ những sai lầm để trưởng thành. Không ai là hoàn hảo cả”. Ratcliffe cũng bác bỏ tin đồn cho rằng gia đình Glazer, chủ sở hữu phần lớn cổ phần Man United, can thiệp và muốn ông sa thải Amorim: “Không có chuyện đó. Chúng tôi làm việc cùng nhau trong một mối quan hệ tôn trọng. Họ dự họp hội đồng quản trị, cùng thảo luận và ra quyết định chung”.

Dù Man United sa sút trên sân cỏ, Ratcliffe nhấn mạnh rằng đội bóng đang phát triển mạnh về mặt tài chính. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6-2025, Manchester United ghi nhận doanh thu kỷ lục 666,5 triệu bảng Anh (tương đương 892,1 triệu USD), con số cao nhất trong lịch sử CLB, dù vẫn lỗ ròng 33 triệu bảng. “Chúng tôi đang tái cấu trúc CLB để hướng tới một nền tài chính lành mạnh và bền vững. Kết quả kinh doanh đã rất khả quan, dù chưa có Champions League. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, tôi tin Man United sẽ trở thành CLB có lợi nhuận cao nhất thế giới”, Ratcliffe khẳng định.

Đã chi rất nhiều tiền cho đội hình chính, MU vẫn chưa thể "lột xác" ở đấu trường Premier League. Ảnh: EPA.

Đằng sau con số chính đó là chiến lược đầu tư mạnh mẽ. Mùa hè 2025, HLV Ruben Amorim được cấp ngân sách hơn 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình, với những bản hợp đồng trẻ trung và giàu tiềm năng. Dù kết quả chưa như mong muốn, Man United đã cho thấy tín hiệu tích cực về lối chơi, với một tập thể đang dần hình thành bản sắc mới, năng động hơn, có tổ chức hơn, và chú trọng kiểm soát bóng.

Khôi phục Học viện bóng đá lừng danh của CLB

Không dừng lại ở đội một, Ratcliffe còn muốn khôi phục linh hồn của Manchester United - Học viện đào tạo trẻ trứ danh từng sản sinh ra những huyền thoại như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville. “Học viện của chúng tôi đã sa sút trong nhiều năm”, ông nói, “Nhưng chúng tôi đang bắt đầu khôi phục lại. Vấn đề này không thể giải quyết chỉ sau một đêm. Chúng tôi vừa bổ nhiệm một giám đốc học viện mới, và mục tiêu là tái tạo dòng máu Man United thực sự, những cầu thủ trẻ có tài năng và khát vọng cống hiến cho CLB”.

Theo nguồn tin nội bộ, HLV Ruben Amorim cũng đang tích cực thúc đẩy chiến lược “địa phương hóa” nhân sự, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ông đã cho ra mắt nhiều cầu thủ từ học viện, trong đó có hai cái tên nổi bật là Ethan Williams và Dan Gore, những người được kỳ vọng trở thành trụ cột tương lai. Ratcliffe tin rằng đó mới là hướng đi bền vững thay vì chỉ chi tiêu khổng lồ để mua ngôi sao.

HLV Ruben Amorim đang nhận được nhiều sự tin tưởng từ ông chủ MU. Ảnh: EPA.

Trong bức tranh rộng hơn, Man United đang cố gắng tái thiết toàn bộ hệ thống, từ cấu trúc điều hành, bộ phận phân tích dữ liệu cho đến mạng lưới tuyển trạch. Họ muốn tạo nên một nền móng vững chắc, nơi mỗi quyết định đều phục vụ cho triết lý lâu dài. “Chúng ta không thể cứ thay HLV rồi hy vọng phép màu xảy ra”, Ratcliffe nói thêm, “HLV Ruben Amorim cần thời gian để chứng minh anh ấy là một nhà cầm quân tuyệt vời. Và tôi tin anh ấy sẽ làm được điều đó trong ba năm tới”.

Ở Old Trafford, niềm tin dường như đang quay trở lại, không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng một kế hoạch thực tế, bền vững và mang đậm dấu ấn con người. HLV Ruben Amorim có thể chưa mang lại chiến thắng, nhưng ông đang gieo lại thứ quý giá hơn: niềm tin Manchester United vẫn có thể tìm thấy ánh sáng sau những năm tháng khủng hoảng.