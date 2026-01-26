Lý do MU rộng cửa vô địch Ngoại hạng Anh 26/01/2026 16:03

Kết quả này như một cú bẻ lái ngoạn mục cho mùa giải của MU khi họ bỏ túi trọn vẹn 3 điểm, leo lên vị trí thứ 4 với 38 điểm và thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vua Ngoại hạng Anh. Dù vẫn còn kém Arsenal 12 điểm, khoảng cách ấy không còn mang màu “bản án” khi giải đấu mới đi qua khoảng nửa chặng đường và mọi kịch bản đảo chiều vẫn có thể xuất hiện.

Điều đáng nói là chiến thắng tại Emirates đã tạo ra một liều thuốc tinh thần cực mạnh cho tập thể dưới quyền HLV Michael Carrick, nhất là trong bối cảnh MU thời gian qua đã có những kết quả tích cực trước các đối thủ lớn.

Đánh bại Arsenal trên sân khách luôn là một chiến thắng nặng ký về bản lĩnh, bởi Pháo thủ thành London thường tận dụng sự cuồng nhiệt tại Emirates để dồn ép đối thủ bằng nhịp độ cao. Thế nhưng lần này Manchester United không gục ngã. Họ kiên trì bám đuổi, phản ứng nhanh trước những thời điểm bị đẩy vào thế khó, rồi chốt hạ trận đấu theo cách khiến đội chủ nhà choáng váng.

Mbeumo và đồng đội qua mặt Arsenal ngay tại thánh địa Emirates. Ảnh: EPA.

Một yếu tố khiến người hâm mộ Man United càng có quyền mơ lớn đến ngôi vương nằm ở lịch thi đấu giai đoạn tới. Quỷ đỏ hiện chỉ còn tập trung cho Premier League sau khi đã dừng bước ở hai giải đấu quốc nội khác. Việc không phải chia sức cho các đấu trường phụ giúp đội hình có thêm thời gian hồi phục, giảm nguy cơ quá tải và cho phép Carrick chuẩn bị chiến thuật chi tiết hơn cho từng trận.

Trong khi đó, những đối thủ trong nhóm đầu như Arsenal, Manchester City và Aston Villa vẫn phải xoay vòng lực lượng vì còn căng mình ở các cúp châu Âu như Champions League, Europa League, đồng thời đá thêm các giải cúp trong nước. Lịch đấu dày đặc kéo theo áp lực thể lực, rủi ro chấn thương và cả những “khoảng trống” tập trung, thứ có thể khiến một đội đánh rơi điểm số ở thời điểm quyết định.

MU có quyền mơ ngôi cao sau khi nhảy vào tốp 4 Premier League. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, HLV Carrick tỏ ra cực kỳ tỉnh táo sau hai trận thắng gây sốc. Ông nhấn mạnh MU không được phép tự mãn vì phía trước vẫn còn hàng loạt trận đấu quan trọng, thậm chí độ khó còn tăng dần khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Theo ông thầy trẻ Carrick, chiến thắng trước Man City và Arsenal mang lại cảm xúc, năng lượng và sự tự tin, nhưng MU cần giữ thái độ khiêm tốn, hiểu rõ vì sao họ giành được kết quả đó và tiếp tục phát triển. Và muốn biến giấc mơ thành hiện thực, Man United phải lì lợm và ổn định đến tận vòng cuối cùng giải Ngoại hạng Anh.