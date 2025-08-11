Nguyên giám đốc công ty đo đạc bị truy nã đặc biệt ra đầu thú 11/08/2025 10:44

(PLO)- Bị can Phạm Ngọc Nông, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát Thảo Vy, đã đầu thú sau khi bị truy nã đặc biệt.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết bị can Phạm Ngọc Nông (43 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát Thảo Vy) đã ra đầu thú sau khi cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bị can Phạm Ngọc Nông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2019 - 2022 tại thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Nông về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nông đã có hành vi gian dối nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba hộ dân với tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, bị can Nông đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Nông.

Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.